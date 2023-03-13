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Супермодели в откровенных платьях, Шэрон Стоун в желтом: образы звезд на афтепати "Оскар-2023"

13 марта 2023 10:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Откровенные образы знаменитостей на афтепати премии Оскар 2023
Афтепати премии "Оскар-2023" от издания Vanity Fair
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во всем мире обсуждают результаты 95-й церемонии награждения премии "Оскар", которую вручает американская академия кинематографических искусств и наук. После торжеств в кинотеатре Dolby знаменитости сменили свои платья и костюмы и отправились на афтепати издания Vanity Fair.

Новини.LIVE покажет самые яркие звездные образы на вечеринке.

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Напомним, ранее мы показывали самые интересные и яркие образы селебритис на торжественной премии "Оскар-2023". Также мы рассказывали обо всех победителях нынешней премии "Оскар".

Фото: Reuters

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