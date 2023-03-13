Откровенные образы знаменитостей на афтепати премии Оскар 2023

Афтепати премии "Оскар-2023" от издания Vanity Fair

Во всем мире обсуждают результаты 95-й церемонии награждения премии "Оскар", которую вручает американская академия кинематографических искусств и наук. После торжеств в кинотеатре Dolby знаменитости сменили свои платья и костюмы и отправились на афтепати издания Vanity Fair.

Новини.LIVE покажет самые яркие звездные образы на вечеринке.

Кристина Агилера

Шэрон Стоун

Эмили Ратаковски

Ева Лонгория

Дженнифер Кулидж

Кайли Дженнер

Кендалл Дженнер

Джиджи Хадид

Билли Айлиш

Карди Би

Хейли Бибер

Рики Мартин

Ченнинг Татум

Дональд Гловер

Напомним, ранее мы показывали самые интересные и яркие образы селебритис на торжественной премии "Оскар-2023". Также мы рассказывали обо всех победителях нынешней премии "Оскар".

Фото: Reuters