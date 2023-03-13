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Вагітна Ріанна виступила наживо на премії "Оскар-2023": відео та фото залаштунків

13 березня 2023 06:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Ріанна на премії "Оскар-2023"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Окрім оголошення переможців в тій чи іншій номінації на сцені виступали музиканти. Серед них й американо-барбадоська співачка Ріанна, яка очікує на появу другої дитини.

Новини.LIVE розкаже про зіркову появу на премії титулованої артистки. 

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Деталі 

На червону доріжку "Оскар-2023", яка цього року була кольору шампань, Ріанна завітала у сукні від бренду Alaia. Акцент в ній було зроблено саме на живіт співачки, яка нещодавно оголосила про свою другу вагітність. 

А ось вже на сцену Ріанна вийшла в іншому образі з масивним коштовним кольє, рукавицях та аксесуарах. Зірка вперше виступила на премії "Оскар". На відміну від Супербоулу, Ріанна співала наживо. Вона виконала саундтрек Lift Me Up до фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

Він став першою піснею, яку Ріанна презентувала за майже сім років. Її співачка записала у співавторстві з продюсером Людвігом Ґоранссоном, афробіт-сенсором Темсом і режисером Раяном Куглером. Проста і зворушлива композиція про кохання написана як данина пам’яті покійній зірці "Чорної пантери", американському акторові Чедвіку Боузману. Він помер в серпні 2020-го від онкології у віці 43 років. Саме йому Ріанна і присвятила свій виступ на премії. 

Відзначимо, що перемогти в номінації "Найкраща оригінальна пісня" Ріанні не вдалося. Премію "Оскар" отримав саундтрек Naatu Naatu  до найдорожчого фільму в історії Індії "RRR: Поруч реве революція",  виробництвом якого займалась стрімінгова платформа Netflix. 

Нагадаємо, раніше ми писали про всіх переможців цьогорічної премії "Оскар". Також ми розповідали, що документалка про російського опозиціонера обійшла український фільм на премії "Оскар".

Фото: Reuters

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