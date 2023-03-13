Відверті образи знаменитостей на афтепаті премії Оскар 2023

Супермоделі у відвертих сукнях, Шерон Стоун в жовтому: образи зірок на афтепаті "Оскар-2023"
У всьому світі обговорюють результати 95-ї церемонії нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Після урочистостей у кінотеатрі Dolby знаменитості змінили свої сукні та костюми та відправились на афтепаті видання Vanity Fair.
Новини.LIVE покаже найяскравіші зіркові образи на вечірці.
-
В Україні з листопада можуть ввести нові штрафи для водіїв
-
На Харківщині судитимуть жінку, яка забруднювала довкілля: що їй загрожує
-
Україна стала третім у світі імпортером зброї
-
"Шахтар" запропонував безкоштовно транслювати матчі чемпіонату України
-
ЗМІ дізналися, що Сі Цзіньпін відвідає росію уже наступного тижня
-
Сотні мігрантів намагаються прорватися до США з Мексики: яка причина
-
Вибухи на Одещині: піротехніки знищать мінометну міну
-
На Вінниччині СБУ затримала херсонського колаборанта, який тікав до Придністров'я
-
Офіс омбудсмена України повідомив про знайдених дітей під час війни на сході України
-
НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо
Крістіна Агілера
Шерон Стоун
Емілі Ратаковські
Єва Лонгорія
Дженніфер Кулідж
Кайлі Дженнер
Кендалл Дженнер
Джіджі Хадід
Біллі Айліш
Карді Бі
Гейлі Бібер
Рікі Мартін
Ченнінг Татум
Дональд Гловер
Нагалаємо, раніше ми показували найцікавіші та найяскравіші образи селебрітіс на урочистій премії "Оскар-2023". Також ми розповідали про всіх переможців цьогорічної премії "Оскар".
Фото: Reuters