Відверті образи знаменитостей на афтепаті премії Оскар 2023

Афтепаті премії "Оскар-2023" від видання Vanity Fair

У всьому світі обговорюють результати 95-ї церемонії нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Після урочистостей у кінотеатрі Dolby знаменитості змінили свої сукні та костюми та відправились на афтепаті видання Vanity Fair.

Новини.LIVE покаже найяскравіші зіркові образи на вечірці.

Крістіна Агілера

Шерон Стоун

Емілі Ратаковські

Єва Лонгорія

Дженніфер Кулідж

Кайлі Дженнер

Кендалл Дженнер

Джіджі Хадід

Біллі Айліш

Карді Бі

Гейлі Бібер

Рікі Мартін

Ченнінг Татум

Дональд Гловер

Нагалаємо, раніше ми показували найцікавіші та найяскравіші образи селебрітіс на урочистій премії "Оскар-2023". Також ми розповідали про всіх переможців цьогорічної премії "Оскар".

Фото: Reuters