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Супермоделі у відвертих сукнях, Шерон Стоун в жовтому: образи зірок на афтепаті "Оскар-2023"

13 березня 2023 10:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відверті образи знаменитостей на афтепаті премії Оскар 2023
Афтепаті премії "Оскар-2023" від видання Vanity Fair
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У всьому світі обговорюють результати 95-ї церемонії нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Після урочистостей у кінотеатрі Dolby знаменитості змінили свої сукні та костюми та відправились на афтепаті видання Vanity Fair. 

Новини.LIVE покаже найяскравіші зіркові образи на вечірці.

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Нагалаємо, раніше ми показували найцікавіші та найяскравіші образи селебрітіс на урочистій премії "Оскар-2023". Також ми розповідали про всіх переможців цьогорічної премії "Оскар".

Фото: Reuters

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