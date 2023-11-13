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Мировая теннисистка Свитолина и писатель Жадан вместе готовили еду для военных

13 ноября 2023 10:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мировая теннисистка Свитолина и писатель Жадан вместе готовили еду для военных
Элина Свитолина и Сергей Жадан с украинскими воинами (фото: instagram.com/elisvitolina)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Топовая мировая теннисистка Элина Свитолина и писатель Сергей Жадан встретились с добровольческим подразделением Хартия и помогли им приготовить еду. Кроме того, звезды привели военным дроны.

Об этом сообщает благотворительная организация "Благотворительный фонд "Хартия" и Элина Свитолина в своих соцсетях.

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Как известно, звезды навестили бойцов и помогли приготовить им еду. Кроме того, они привезли для военных антидроновую систему и дроны, необходимые для нацгвардейцев.

"Недавно мы купили антидроновую систему за ₴720 тысяч, но это лишь часть того, что нужно, поэтому у нас объявляют большой сбор", — подчеркнул Жадан.

Он также добавил, что борьба продолжается, потому нужно продолжать поддерживать свое войско.

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Элина Свитолина и Сергей Жадан с украинскими воинами. Фото: instagram.com/elisvitolina

В свою очередь Свитолина призвала всех неравнодушных присоединиться к сбору и помочь бойцам.

Элина Свитолина с военными
Элина Свитолина с украинскими воинами. Фото: instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина с военными
Элина Свитолина на фронте. Фото: instagram.com/elisvitolina

"С первых дней полномасштабной войны я поддерживаю добровольческое подразделение "Хартия", которое было основано патриотами Харькова, а теперь является мощной бригадой в составе Национальной гвардии Украины. Для меня большая честь лично поблагодарить героев. Наши лучшие ребята, низкий поклон вам. Освободительная борьба продолжается, и я призываю всех не останавливаться и поддерживать тех, кто нас защищает! Только вместе мы сможем победить", — говорится в сообщении спортсменки.

Напомним, недавно певица Кристина Соловий и Сергей Жадан представили клип на новую песню "Сердце". Видео сняли во Львове в церкви св. Андрея Первозванного. Однако после премьеры клипа на YouTube представители церкви попросили музыканта и исполнительницу удалить его из Сети, ведь в видеоработе содержится поддержка однополых отношений, что противоречит ценностям церкви.

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