Віряни розлютилися на Сергія Жадана та Христину Соловій за кліп з "антихристиянськими цінностями"

Співак Сергій Жадан в кліпі на пісню "Серце". Джерело: скриншот

Священнослужителі УГКЦ із львівського храму Андрія Первозваного звернулися до українських артистів Сергія Жадана та Христини Соловій із закликом видалити з YouTube їхній спільний відеокліп на пісню "Серце". За їхньою думкою, він поширює "антихристиянські цінності", хоча сам кліп знімався саме там.

Про це йдеться у заяві парафії храму св. Андрія.

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"Хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет кліпу "Серце" за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення цього кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані", — йдеться у повідомленні.

Священнослужителі наголошують: артисти їх обдурили, коли зверталися до них з проханням надати місце для фільмування музичного відеокліпу.

Сам же відеокліп з’явився в YouTube 6 годин тому і вже набрав 29 тисяч переглядів.

"Композиція "Серце" — маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість. Відеороботу знімали у Львові, і частина знімань відбулася у церкві св. Андрія Первозванного. Саме тому у відео виникає відчуття краси, яка існує понад часом та людьми. Так само, як і справжнє кохання, що долає будь-які перепони та упередження", — йдеться в описі відеокліпу.

Нагадаємо, що раніше Сергій Жадан офіційно розлучився з дружиною на тлі чуток про роман з Христиною Соловій. Згодом пара влаштувала палкі обійми на сцені, чим підтвердила чутки про свій роман.