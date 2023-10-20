Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Віряни розлютилися на Сергія Жадана та Христину Соловій за кліп з "антихристиянськими цінностями" arrow

Віряни розлютилися на Сергія Жадана та Христину Соловій за кліп з "антихристиянськими цінностями"

20 жовтня 2023 23:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Віряни розлютилися на Сергія Жадана та Христину Соловій за кліп з "антихристиянськими цінностями"
Співак Сергій Жадан в кліпі на пісню "Серце". Джерело: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Священнослужителі УГКЦ із львівського храму Андрія Первозваного звернулися до українських артистів Сергія Жадана та Христини Соловій із закликом видалити з YouTube їхній спільний відеокліп на пісню "Серце". За їхньою думкою, він поширює "антихристиянські цінності", хоча сам кліп знімався саме там. 

Про це йдеться у заяві парафії  храму св. Андрія.

Читайте також:

Священники обурені

"Хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет кліпу "Серце" за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення цього кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані", — йдеться у повідомленні.

Священнослужителі наголошують: артисти їх обдурили, коли зверталися до них з проханням надати місце для фільмування музичного відеокліпу.

Сам же відеокліп з’явився в YouTube 6 годин тому і вже набрав 29 тисяч переглядів.

"Композиція "Серце" — маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість. Відеороботу знімали у Львові, і частина знімань відбулася у церкві св. Андрія Первозванного. Саме тому у відео виникає відчуття краси, яка існує понад часом та людьми. Так само, як і справжнє кохання, що долає будь-які перепони та упередження", — йдеться в описі відеокліпу.

Нагадаємо, що раніше Сергій Жадан офіційно розлучився з дружиною на тлі чуток про роман з Христиною Соловій. Згодом пара влаштувала палкі обійми на сцені, чим підтвердила чутки про свій роман. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі