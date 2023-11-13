Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Світова тенісистка Світоліна та письменник Жадан разом готували їжу для військових arrow

Світова тенісистка Світоліна та письменник Жадан разом готували їжу для військових

13 листопада 2023 10:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Світова тенісистка Світоліна та письменник Жадан разом готували їжу для військових
Еліна Світоліна і Сергій Жадан з українськими воїнами (фото: instagram.com/elisvitolina)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Топова світова тенісистка Еліна Світоліна та письменник Сергій Жадан зустрілися з добровольчим підрозділом "Хартія" та допомогли їм приготувати їжу. Окрім того, зірки призвели військовим дрони.

Про це повідомляє благодійна організація "Благодійний фонд "Хартія" та Еліна Світоліна у своїх соцмережах. 

Читайте також:

Світоліна та Жадан відвідали нацгвардійців

Як відомо, зірки відвідали бійців та допомогли приготувати їм їжу. Окрім того, вони привезли для військових антидронову систему та дрони, які були необхідні для нацгвардійців. 

"Нещодавно ми купили антидронову систему за ₴720 тисяч, але це лише частина того, що треба, тому у нас оголошують великий збір", — наголосив Жадан.

Він також додав, що боротьба триває, тому потрібно продовжувати підтримувати своє військо. 

null
Еліна Світоліна і Сергій Жадан з українськими воїнами. Фото: instagram.com/elisvitolina
 

Своєю чергою Світоліна закликала усіх небайдужих долучитися до збору та допомогти бійцям. 

Еліна Світоліна з військовими
Еліна Світоліна з українськими воїнами. Фото: instagram.com/elisvitolina
 
Еліна Світоліна з військовими
Еліна Світоліна на фронті. Фото: instagram.com/elisvitolina

"Від перших днів повномасштабної війни я підтримую добровольчий підрозділ "Хартія", який був заснований патріотами Харкова, а тепер є потужною бригадою у складі Національної гвардії України. Для мене велика честь особисто подякувати героям. Наші найкращі хлопці та дівчата, низький уклін вам. Визвольна боротьба триває, і я закликаю всіх не зупинятися та підтримувати тих, хто нас захищає! Тільки разом ми зможемо перемогти", — йдеться у дописі спортсменки. 

Нагадаємо, нещодавно співачка Христина Соловій та Сергій Жадан представили кліп на нову пісню "Серце". Відео зняли у Львові в церкві св. Андрія Первозванного. Однак після прем'єри кліпу на YouTube, представники церкви попросили музиканта та виконавицю видалити його з Мережі, адже у відеороботі міститься підтримка одностатевих стосунків, що суперечить цінностям церкви.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі