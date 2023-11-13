Світова тенісистка Світоліна та письменник Жадан разом готували їжу для військових

Еліна Світоліна і Сергій Жадан з українськими воїнами (фото: instagram.com/elisvitolina)

Топова світова тенісистка Еліна Світоліна та письменник Сергій Жадан зустрілися з добровольчим підрозділом "Хартія" та допомогли їм приготувати їжу. Окрім того, зірки призвели військовим дрони.

Про це повідомляє благодійна організація "Благодійний фонд "Хартія" та Еліна Світоліна у своїх соцмережах.

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Як відомо, зірки відвідали бійців та допомогли приготувати їм їжу. Окрім того, вони привезли для військових антидронову систему та дрони, які були необхідні для нацгвардійців.

"Нещодавно ми купили антидронову систему за ₴720 тисяч, але це лише частина того, що треба, тому у нас оголошують великий збір", — наголосив Жадан.

Він також додав, що боротьба триває, тому потрібно продовжувати підтримувати своє військо.

Еліна Світоліна і Сергій Жадан з українськими воїнами. Фото: instagram.com/elisvitolina



Своєю чергою Світоліна закликала усіх небайдужих долучитися до збору та допомогти бійцям.

Еліна Світоліна з українськими воїнами. Фото: instagram.com/elisvitolina



Еліна Світоліна на фронті. Фото: instagram.com/elisvitolina

"Від перших днів повномасштабної війни я підтримую добровольчий підрозділ "Хартія", який був заснований патріотами Харкова, а тепер є потужною бригадою у складі Національної гвардії України. Для мене велика честь особисто подякувати героям. Наші найкращі хлопці та дівчата, низький уклін вам. Визвольна боротьба триває, і я закликаю всіх не зупинятися та підтримувати тих, хто нас захищає! Тільки разом ми зможемо перемогти", — йдеться у дописі спортсменки.

Нагадаємо, нещодавно співачка Христина Соловій та Сергій Жадан представили кліп на нову пісню "Серце". Відео зняли у Львові в церкві св. Андрія Первозванного. Однак після прем'єри кліпу на YouTube, представники церкви попросили музиканта та виконавицю видалити його з Мережі, адже у відеороботі міститься підтримка одностатевих стосунків, що суперечить цінностям церкви.