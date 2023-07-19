Тарабарова рассказала, какой подарок сделала своей новорожденной дочери

Певица Светлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/

Певица Светлана Тарабарова удивила необычным подарком для своего младшего ребенка. Звезда поделилась опытом сбора пуповинной крови и плаценты при рождении своих детей.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

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Решения приняли быстро

По словам Тарбаровой, с первым ребенком они с мужем сомневались, но так и не пошли на этот шаг. А со вторым, изучили больше информации о ценности стволовых клеток и поняли, что сохранение плаценты, пуповины и пуповинной крови — прекрасный подарок малышу.

"С третьим малышом решение приняли быстро, даже не сомневались. Мы понимаем, что заботиться о здоровом будущем детей уже сегодня — это быть ответственным за будущее украинцев. В первую очередь это отличная биологическая страховка здоровья, поскольку этот биоматериал используется для лечения многих заболеваний уже сегодня и в Украине тоже. Стволовые клетки также способны восстанавливать поврежденные клетки, ткани и органы человека — такую способность им дала природа", — говорит певица.

Певица Светлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/

Артистка рассказала, если материал не понадобится для лечения, ребенок уже самостоятельно в сознательном возрасте может использовать свои клетки для восстановительной терапии, омоложения, повышения иммунитета и т.д.

Кстати, сегодня младшей дочери звезды, Полине, исполнилось 3 месяца. Тарабарова нежно поздравила ребенка.⠀

"Я уже не представляю своей жизни без всех этих поцелуев, тяжелых ночей и необъятной любви, которой делятся наши старшие дети с малышами. Спасибо всем. Спасибо всем, кто рядом. Доченька, будь счастлива", — желает артистка.

Напомним, ранее оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Уроженка Херсона, певица Светлана Тарабарова, отреагировала на теракт россиян.

Ранее Светлана Тарабарова впервые раскрыла имя, которое они с мужем выбрали для дочери.