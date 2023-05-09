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Три недели после родов: Тарабарова вышла на сцену перед военными

9 мая 2023 12:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Три недели после родов: Тарабарова вышла на сцену перед военными
Певица Светлана Тарабарова. Фото: Instagram/tarabarova
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом месяце, а именно 19 апреля, певица Светлана Тарабарова стала многодетной матерью. Артистка родила третьего ребенка. У звезды украинского шоу-бизнеса появилась дочь. Не прошел и месяц, как Светлана вышла на сцену.

Об этом она сообщила в своих соцсетях.

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Подробности

Тарабарова опубликовала видеовыступление перед защитниками и защитницами Украины. Это стал первый выход на сцену для Светланы после родов. Артистка в черной одежде и белой футболке под аккомпанемент гитариста исполнила песню "Повертайся живим".

"Война к сожалению еще не закончена. Должны сами быть сильными и находить силы поддерживать ВСУ. Они сейчас как тонкая пиксельная линия, отделяющая нас от абсолютного зла", — прокомментировала выступление Тарабарова.

На видео один из военнослужащих не сдержал слезы. Не сдерживала себя на сцене и сама Тарабарова. В комментариях подписчики Светланы поблагодарили ее за инициативу.

Напомним, ранее мы писали, что TVORCHI, "Антитіла", Go_A, alyona alyona и Jerry Heil выступили в английском Ливерпуле в фан-зоне конкурса "Евровидение-2023", Eurovision Village (Городок Евровидения). Также мы рассказывали, какие песни исполняет в своем мировом туре Макс Барских.

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