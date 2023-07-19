Тарабарова розповіла, який подарунок зробила своїй новонародженій донечці

Співачка Світлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/

Співачка Світлана Тарабарова здивувала незвичним подарунком для своєї молодшої дитини. Зірка поділилася досвідом збору пуповинної крові та плаценти під час народженні своїх дітей.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

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Рішення прийняли швидко

За словами Тарбарової, з першою дитиною вони з чоловіком вагалися, але так і не пішли на цей крок. А з другою, вивчили вже більше інформації про цінність стовбурових клітин та зрозуміли, що збереження плаценти, пуповини та пуповинної крові — прекрасний подарунок малюкові.

"З третім малюком рішення прийняли швидко, навіть не вагалися. Ми розуміємо, що дбати про здорове майбутнє дітей вже сьогодні — це бути відповідальним за майбутнє українців. У першу чергу це чудова біологічна страховка здоров'я, оскільки цей біоматеріал використовується для лікування багатьох захворювань вже сьогодні і в Україні також. Стовбурові клітини також здатні відновлювати ушкоджені клітини, тканини та органи людини — таку здатність їм дала природа", — говорить співачка.

Співачка Світлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/

Артистка розповіла, якщо матеріал не знадобиться для лікування, дитина вже самостійно, у свідомому віці, може використати свої клітини для відновлювальної терапії, омолодження, підвищення імунітету і т.д.

Саме сьогодні молодшій донечці зірки, Поліні, виповнилось 3 місяці. Тарабарова ніжно привітала свою дитину.⠀

"Я вже не уявляю свого життя без всіх цих поцілунків, важких ночей та неосяжної любові, якою діляться наші старші діти із малечею. Дякую за все. Дякую всім, хто поруч. Донечка, будь щасливою", — побажала артистка.

Нагадаємо, раніше окупанти підірвали Каховську ГЕС. Уродженка Херсону, співачка Світлана Тарабарова, відреагувала на теракт росіян.

Раніше Світлана Тарабарова вперше розкрила ім'я, яке вони з чоловіком обрали для доньки.