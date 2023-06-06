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Тарабарова записала видео о родном городе Херсоне после подрыва ГЭС

6 июня 2023 13:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Тарабарова записала видео о родном городе Херсоне после подрыва ГЭС
Певица Светлана Тарабарова. Фото: Instagram/tarabarova
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во вторник, 6 июня, оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Станция полностью разрушена, в регионе продолжается эвакуация населения. Уроженка Херсона, певица Светлана Тарабарова, отреагировала на теракт россиян.

Соответствующее видео появилось у ее Instagram.

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Обращение Тарабаровой

Певица, ставшая в апреле многодетной матерью, напомнила, что Херсон одним из первых попал под оккупацию и познал ужасы "русского мира". Когда город освобождали, она плакала от счастья. Проливает слезы Светлана и после каждого обстрела. А теперь сердце артистки разрывается от боли.

"Теперь тебя (Херсон. — Ред.) пытаются уничтожить взорвав Каховскую ГЭС. Сейчас идет эвакуация из моего родного микрорайона Корабел, с острова. Люди, пожалуйста, без паники. Безопасность превыше всего. Мы обязательно вернемся и все отстроим. А от Херсона они (оккупанты. — Ред.) могут получить только первую часть слова. Потому что Херсон — это прежде всего люди! Несокрушимые люди", — заявила артистка.

Родной район Светланы Тарабаровой в Херсоне. Скриншот: GeoHack

Напомним, ранее мы писали о первой реакции украинских знаменитостей на уничтожение Каховской ГЭС. Также мы рассказывали, что после подрыва Каховской ГЭС в Днепр попали более 150 тонн машинного масла.

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