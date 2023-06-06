Підрив Каховської ГЕС: перші реакції знаменитостей
У вівторок, 6 червня, окупанти здійснили черговий теракт: вони підірвали Каховську ГЕС. Станцію повністю зруйновано, в регіоні оголошено евакуацію населення. На це у своїх соцмережах відреагували й українські знаменитості.
Новини.LIVE розкаже та покаже перші емоції зірок на ганебний терор росіян.
Маша Єфросиніна
Шоувумен англійською мовою звернулась до світової спільноти.
"Ще один жахливий акт російської агресії. Українські міста, розташовані навколо, зникнуть за кілька годин. Світу, зупини цей терор", — закликала Єфросиніна.
Слава Дьомін
Шоумен нагадав підписникам, що востаннє греблі підривали німецькі окупанти під час Другої світової війни.
alyona alyona
Реперка назвала теракт росіян екоцидом, наслідки якого важко уявити. Також Альона Саврененко (справжнє ім'я артистки) показала відео знищеного зоопарку в регіоні.
Тіна Кароль
Співачка надала контакти, за якими можна звернутися по допомогу.
Леся Нікітюк
"І знову побажаю всім на болотах горіти в пекельному вогні. Людські життя, домівки, реліктові рослини та тварини, яких зберігали в Херсонських плавнях — все це не має ніякого значення для русні. Все, що вміє Росія, — нищити, гвалтувати, вбивати", — написала Нікітюк та додала інше сторіз, в якому назвала росіян так, як їх підписують чимало користувачів в соцмережах.
Олексій Суханов
Вадим Олійник
Олександр Педан
Монро
Нагадаємо, раніше ми писали, як українські знаменитості відреагували на загибель дев'ятирічної дівчинки під час обстрілу Києва в Міжнародний день захисту дітей. Також ми писали про реакцію зірок на загибель дворічної дитини під час обстрілу передмістя Дніпра.