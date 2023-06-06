Підрив Каховської ГЕС: перші реакції знаменитостей

Знищенна Каховська ГЕС. Фото: Reuters/MAXAR TECHNOLOGIES

У вівторок, 6 червня, окупанти здійснили черговий теракт: вони підірвали Каховську ГЕС. Станцію повністю зруйновано, в регіоні оголошено евакуацію населення. На це у своїх соцмережах відреагували й українські знаменитості.

Новини.LIVE розкаже та покаже перші емоції зірок на ганебний терор росіян.

Читайте також:

Маша Єфросиніна

Шоувумен англійською мовою звернулась до світової спільноти.

"Ще один жахливий акт російської агресії. Українські міста, розташовані навколо, зникнуть за кілька годин. Світу, зупини цей терор", — закликала Єфросиніна.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Слава Дьомін

Шоумен нагадав підписникам, що востаннє греблі підривали німецькі окупанти під час Другої світової війни.

Скриншот: Instagram/slavademin_official

alyona alyona

Реперка назвала теракт росіян екоцидом, наслідки якого важко уявити. Також Альона Саврененко (справжнє ім'я артистки) показала відео знищеного зоопарку в регіоні.

Скриншот: Instagram/alyona.alyona.official

Скриншот: Instagram/alyona.alyona.official

Тіна Кароль

Співачка надала контакти, за якими можна звернутися по допомогу.

Скриншот: Instagram/tina_karol

Леся Нікітюк

"І знову побажаю всім на болотах горіти в пекельному вогні. Людські життя, домівки, реліктові рослини та тварини, яких зберігали в Херсонських плавнях — все це не має ніякого значення для русні. Все, що вміє Росія, — нищити, гвалтувати, вбивати", — написала Нікітюк та додала інше сторіз, в якому назвала росіян так, як їх підписують чимало користувачів в соцмережах.

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Олексій Суханов

Скриншот: Instagram/suhanov.official

Вадим Олійник

Скриншот: Instagram/oleynikvadim

Олександр Педан

Скриншот: Instagram/pedanos

Монро

Скриншот: Instagram/monritta

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські знаменитості відреагували на загибель дев'ятирічної дівчинки під час обстрілу Києва в Міжнародний день захисту дітей. Також ми писали про реакцію зірок на загибель дворічної дитини під час обстрілу передмістя Дніпра.