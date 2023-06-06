Тарабарова записала відео про рідне місто Херсон після підриву ГЕС

Співачка Світлана Тарабарова. Фото: Instagram/tarabarova

У вівторок, 6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС. Станцію повністю зруйновано, в регіоні триває евакуація населення. Уродженка Херсону, співачка Світлана Тарабарова, відреагувала на теракт росіян.

Відповідне відео з’явилось в її Instagram.

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Співачка, яка у квітні стала багатодітною матір’ю, нагадала, що Херсон одним з перших потрапив під окупацію та пізнав жахіття "руського миру". Коли місто звільняли, вона плакала від щастя. Проливає сльози Світлана й після кожного обстрілу. А тепер серце артистки розривається від болю.

"Тепер тебе (Херсон. — Ред.) намагаються знищити підірвавши Каховську ГЕС. Зараз йде евакуація з мого рідного мікрорайону Корабел, з острова. Люди, будь ласка, без паніки. Безпека понад усе. Ми обов’язково повернемося і все відбудуємо. А від Херсона вони (окупанти. — Ред.) можуть отримати тільки першу частину слова. Тому що Херсон — це перш за все люди! Незламні люди", — заявила артистка.

Рідний район Світлани Тарабарової в Херсоні. Скриншот: GeoHack

Нагадаємо, раніше ми писали про першу реакцію українських знаменитостей на знищення Каховської ГЕС. Також ми розповідали, що після підриву Каховської ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн мастила.