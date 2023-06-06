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Тарабарова записала відео про рідне місто Херсон після підриву ГЕС

6 червня 2023 13:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тарабарова записала відео про рідне місто Херсон після підриву ГЕС
Співачка Світлана Тарабарова. Фото: Instagram/tarabarova
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У вівторок, 6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС. Станцію повністю зруйновано, в регіоні триває евакуація населення. Уродженка Херсону, співачка Світлана Тарабарова, відреагувала на теракт росіян. 

Відповідне відео з’явилось в її Instagram.

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Співачка, яка у квітні стала багатодітною матір’ю, нагадала, що Херсон одним з перших потрапив під окупацію та пізнав жахіття "руського миру". Коли місто звільняли, вона плакала від щастя. Проливає сльози Світлана й після кожного обстрілу. А тепер серце артистки розривається від болю. 

"Тепер тебе (Херсон. — Ред.) намагаються знищити підірвавши Каховську ГЕС. Зараз йде евакуація з мого рідного мікрорайону Корабел, з острова. Люди, будь ласка, без паніки. Безпека понад усе. Ми обов’язково повернемося і все відбудуємо. А від Херсона вони (окупанти. — Ред.) можуть отримати тільки першу частину слова. Тому що Херсон — це перш за все люди! Незламні люди", — заявила артистка.

Рідний район Світлани Тарабарової в Херсоні. Скриншот: GeoHack

Нагадаємо, раніше ми писали про першу реакцію українських знаменитостей на знищення Каховської ГЕС. Також ми розповідали, що після підриву Каховської ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн мастила.

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