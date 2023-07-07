Tayanna в откровенном топе предстала в новом клипе в компании молодого певца

Музыкальные исполнители Tayanna и Никита Киселев. Фото: менеджмент артистов

Пятница — традиционный день премьер в музыкантах. Украинские артисты Tayanna и Никита Киселев спели дуэтом и презентовала композицию "Два ліхтарі". Одновременно вышел и романтический клип на трек.

Видео доступно для просмотра на YouTube канале Никиты Киселева.

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Tayanna призналась, что это первый опыт сотрудничества с молодым артистом. Певица согласилась на дуэт, потому что прослушав песню "Два ліхтарі", сразу почувствовала ее.

"Сейчас я стараюсь чувствовать песни — отзывается или нет. Когда я услышала впервые композицию "Два ліхтарі", она мне понравилась, и я решила, почему бы и нет. Мне интересно стало поработать с молодым артистом, ведь до сих пор у меня не было такого опыта. Песня красивая, слова цепляют, а артист очень талантлив", — прокомментировала премьеру певица Tayanna.

Песня рассказывает историю двух людей, которые обожглись в любви и пытаются понять, живы ли чувства. Соответственно, Татьяна и Никита и сыграли в новом клипе.

По словам исполнителей, они работали над песней в течение нескольких недель.

"Песня о двух людях, которые ранены опытом прошлых чувств. Они идут дальше, и единственный вопрос в их головах — до сих пор они любят. Tayanna пример женственности и силы для многих женщин, ее голос имеет магические влияния, которые лечат, это — голос от Бога. Когда писал эту песню знал, что в дуэт приглашу именно ее. Согласится ли она спеть для меня было тайной. Однако, я знал, что в случае отказа, песня останется на полочке, с другой певицей такой синергии не получилось бы", — прокомментировал премьеру Никита.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Наталка Денисенко зачитала авторские монологи в проекте певца Никиты Киселева. Также мы рассказывали, что молчаливая обладательница украинского гражданства, певица MARUV, выпустила первый клип за полтора года и нарвалась на хейт.