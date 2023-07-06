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Мовчазна MARUV випустила перший кліп за півтора року та нарвалась на хейт

6 липня 2023 19:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мовчазна MARUV випустила перший кліп за півтора року та нарвалась на хейт
Співачка MARUV (Ганна Корсун). Фото: Instagram/sharlotta_ututu
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Власниця українського громадянства, співачка Ганна Корсун, більш відома як MARUV, змінила сценічне ім’я та презентувала перший кліп від початку повномасштабної війни. Артистка, яка до 24 лютого 2022 року активно гастролювала у РФ, й досі продовжує замовчувати про терор окупантів на її Батьківщині. 

Новий кліп доступний для перегляду на YouTube каналі MARUV.

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До цієї прем’єри сторінка MARUV в Instagram була закрита для перегляду в Україні. Однак і зараз 32-річна співачка не стала відкривати її. Корсун почала вести сторінку свого альтер его SHARLOTTA UTUTU. Саме під цим псевдонімом Ганна презентувала кліп на англомовну композицію Killing Me Softly (Убий мене ніжно).

"Мені хотілося, щоб ця пісня занурила вас у прекрасну казку і подарувала відчуття гармонії. Я думаю, що я зробила це. Всім приємного перегляду та прослуховування", — написала у соцмережах Корсун. 

Втім зірку захейтили користувачі соцмереж. Вони пригадали їй мовчання під час повномасштабної війни. На початку повномасштабного вторгнення Корсун була вагітна первістком. Вона зробила декілька публікацій про війну, а потім зникла. Разом з чоловіком та дитиною живе за кордоном, публікувала фотографії з Туреччини.

  • Марув обрала лінію поведінки півтора роки назад. Перевзуватися пізно. Залишайся мовчазним свідком вбивств та насилля. Мало хто пробачить тобі мовчання
  • О ні. Тобі не пробачать, не намагайся. Хоч як би ти себе не називала. Огидна ти
  • Краще б і далі мовчала, як не соромно? Просто жах! Огидна поява і абсолютно недоречна. Ганьба і сором!
  • Що за ху**я, якого ця курва вилізла в Інсті! За рашку топила, так хай там втопиться
  • Нехай виїжджають, тут хоч відразу зрозуміло що вона проросійська. А скільки таких в овечій шкурі сидять в Європі. Потім приїдуть знову і будуть країну з середини гнити. Нехай краще всі зрадники виїдуть в рашку і там і залишаться

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Ані Лорак привезла пральну машину біженцям з Донбасу, які живуть під Москвою. Також ми розповідали, що племінник зрадниці Таїсії Повалій пішов на фронт: співачка "зачитала" методичку Кремля.

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