Tayanna у відвертому топі постала у новому кліпі в компанії молодого співака

Музичні виконавці Tayanna та Нікіта Кісельов. Фото: менеджмент артистів

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Українські артисти Tayanna та Нікіта Кісельов заспівали дуетом та презентувала композицію "Два ліхтарі". Одночасно вийшов і романтичний кліп на трек.

Відео доступне для перегляду на YouTube каналі Нікіти Кісельова.

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Tayanna зізналась, що це для неї перший досвід співпраці з молодим артистом. Співачка погодилась на дует, бо прослухавши пісню "Два ліхтарі", одразу відчула її.

"Зараз я намагаюсь відчувати пісні — відгукується чи ні. Коли я почула вперше композицію "Два ліхтарі", вона мені сподобалась, і я вирішила, чому б і ні. Мені цікаво стало попрацювати з молодим артистом, адже досі в мене не було такого досвіду. Пісня красива, слова чіпляють, а артист дуже талановитий", — прокоментувала прем’єру співачка Tayanna.

Пісня розповідає історію двох людей, які обпеклись у коханні і намагаються зрозуміти, чи почуття ще живі. Відповідно, Тетяна та Нікіта і зіграли їх у новому кліпі.

За словами виконавців, вони працювали над піснею протягом декількох тижнів.

"Пісня про двох людей, які поранені досвідом минулих почуттів. Вони йдуть далі, і єдине питання в їх головах — чи досі вони люблять. Tayanna приклад жіночності та сили для багатьох жінок, її голос має магічні впливи, які лікують, це — голос від Бога. Коли писав цю пісню знав, що в дует запрошу саме її, а чи погодиться вона заспівати для мене було таємницею. Проте, я знав, що у разі відмови, пісня залишиться на поличці, з іншою співачкою такої синергії не вийшло б", — прокоментував прем’єру Нікіта.

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