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Театральный актер скончался в госпитале от ранений, полученных под Бахмутом

31 марта 2023 18:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актер и защитник Украины Антон Прасоленко
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В боях под Бахмутом серьезные ранения получил актер киевского театра "Вавилон" Антон Прасоленко. К сожалению, защитник Украины скончался в госпитале.

Об этом в Facebook сообщил психолог Андрей Козинчук.

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Подробности

Врачи неделю боролись за жизнь героя Антона Прасоленко. До начала полномасштабной войны театральный актер не держал в руках оружие.

"Он не смог остаться в стороне и дальше жить в своем мире, а пошел на войну. Зная, что он не сильно шарит в этом, он учился с нуля. Да и через год вышел на высокий уровень профессионализма. Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош или не сильно. Антон участвовал в боевых действиях на востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай", — написал Козинчук.

Антон родился в Бердянске, но в последние годы жизни провел в Киеве. Он играл в театре "Вавилон". Кстати, на страницах культурного учреждения в соцсетях пока нет никаких упоминаний о погибшем герое Украины.

Фото: Facebook/Антон Прасоленко

Напомним, ранее мы писали, что певица Наталья Могилевская прокомментировала гибель на фронте участника "Лиги смеха" Романа Иваненко. Артистка была его тренером на проекте. Также мы рассказывали, что под Бахмутом погиб украинский кинорежиссер Олег Бобало.

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