Театральний актор помер у шпиталі від поранень, які отримав під Бахмутом

Актор та захисник України Антон Прасоленко

В боях під Бахмутом серйозні поранення отримав актор київського театру "Вавилон" Антон Прасоленко. На жаль, захисник України помер у шпиталі.

Про це у Facebook повідомив психолог Андрій Козінчук.

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Лікарі тиждень боролися за життя героя Антона Прасоленка. До початку повномасштабної війни театральний актор не тримав в руках зброї.

"Він не зміг залишитися осторонь і далі жити у своєму світі, а пішов на війну. Знаючи, що він не сильно шарить у цьому, він навчався з нуля. Та й через рік вийшов на високий рівень професіоналізму. Але снаряд та уламки не питають, наскільки ти хороший чи не сильно. Антон брав участь у бойових діях на сході. У самому пеклі, щоб потрапити до раю", — написав Козінчук.

Антон народився у Бердянську, але останні роки життя провів у Києві. Він грав у театрі "Вавилон". До речі, на сторінках культурної установи в соцмережах поки що немає жодних згадок про загиблого героя України.

Фото: Facebook/Антон Прасоленко

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Наталія Могилевська прокоментувала загибель на фронті учасника "Ліги сміху" Романа Іваненка. Артистка була його тренеркою на проєкті. Також ми розповідали, що під Бахмутом загинув український кінорежисер Олег Бобало.