Телеканал MTV покажет документалку об украинских беженцах-подростках

Телеканал MTV напомнит своим зрителям о войне в Украине

По случаю годовщины полномасштабной войны многие мировые телеканалы покажут в эфире спецпроекты. Один из таких выйдет на MTV.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Документальный фильм "Не оставляй меня позади: Истории выживания молодых украинцев" (Don't Leave Me Behind) выйдет в эфир самого известного музыкального телеканала мира 21 февраля.

Фильм режиссера Натаниэля Лезры расскажет истории 18-летней Александры Куницкой и 15-летней Дарьи Унгер. Из-за войны девушкам пришлось переехать в соседнюю страну. В Польше они пытаются обрести нормальную жизнь, сохраняя надежду снова встретиться с оставшейся в Украине семьей.

Еще одна героиня документального фильма — психолог Екатерина Трофименко, которая пытается помочь девушкам приспособиться к новым реалиям жизни.

"В то время, когда мир отмечает первую годовщину жестокого вторжения россии в Украину, мы стремились пролить свет на огромное влияние этой войны на людей, особенно на миллионы молодых людей, покинувших свою страну", — отметила президент по вопросам контента и главный креативный директор Paramount Media Networks и MTV Entertainment Studios, Нина Л. Диаз.

По словам режиссера, фильм стремится привлечь внимание мирового сообщества к группе людей, которые слишком часто теряются в освещении этой войны — подростков-беженцев.

"Это люди, которые провели большую часть своей жизни в тени войны, и чьи идентичности и ментальные ландшафты испытали неизгладимое влияние российской агрессии. Для меня было честью всей жизни провести время с этими вдохновенными и чрезвычайно стойкими молодыми людьми", — добавил Натаниэль Лезри.

Напомним, ранее мы писали, что документальный фильм американского актера и Шона Пенна о войне в Украине покажут на Берлинале в этом году. Также мы рассказывали, что в Киеве анонсировали фестиваль "Неделя израильского кино".