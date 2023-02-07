Телеканал MTV покаже документалку про українських біженців-підлітків

Телеканал MTV покаже в ефірі документальний фільм про українських біженців-підлітків
З нагоди річниці повномасштабної війни чимало світових телеканалів покажуть в ефірі спецпроєкти. Один з таких вийде на MTV.
Про це повідомляє видання Deadline.
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Деталі
Документальний фільм "Не залишай мене позаду: Історії виживання молодих українців" (Don’t Leave Me Behind: Stories of Young Ukrainian Survival) вийде в ефір найвідомішого музичного телеканалу світу 21 лютого.
Фільм режисера Натаніеля Лезри розповість історії 18-річної Олександри Куницької та 15-річної Дар'ї Унгер. Через війну дівчатам довелось переїхати до сусідньої країни. В Польщі вони намагаються знайти нормальне життя, зберігаючи надію знову зустрітися з родиною, яка залишилася в Україні.
Ще одна героїня документального фільму — психологиня Катерина Трофименко, яка намагається допомогти дівчатам пристосуватися до нових реалій життя.
"У той час, коли світ відзначає першу річницю жорстокого вторгнення росії в Україну, ми прагнули пролити світло на величезний вплив цієї війни на людей, особливо на мільйони молодих людей, які покинули свою країну", — зазначила президентка з питань контенту та головна креативна директорка Paramount Media Networks та MTV Entertainment Studios, Ніна Л. Діаз.
За словами режисера, фільм прагне привернути увагу світової спільноти до групи людей, які занадто часто губляться у висвітленні цієї війни — підлітків-біженців.
"Це люди, які провели більшу частину свого життя в тіні війни, і чиї ідентичності та ментальні ландшафти зазнали незгладимого впливу російської агресії. Для мене було честю всього життя провести час з цими натхненними і надзвичайно стійкими молодими людьми", — додав Натаніель Лезри.
Нагадаємо, раніше ми писали, що документальний фільм американського актора та Шона Пенна про війну в Україні покажуть на цьогорічному Берлінале. Також ми розповідали, що у Києві анонсували фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно".