Маколея Калкина заметили на свидании с женой – фото

Звезда "Один дома" Маколей Калкин во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный американский актер и главный герой фильмов "Один дома" Маколей Калкин был замечен на свидании со своей невестой. Популярный актер показал себя на публике вместе с 34–летней актрисой и моделью Брендой Сонг в Лос–Анджелесе.

Соответствующие фотографии разместили на странице "world_celebs_style" в Instagram.

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Для свидания американский актер выбрал белую футболку и светлую джинсовую рубашку с длинными рукавами на пуговицах. Образ он дополнил джинсами бренда Rag & Bone черного цвета и кедами известного бренда Converse All–Star тоже черного цвета.

Его невеста, 34–летняя модель, была одета в черный топ без рукавов, подчеркивавшего ее стройную фигуру. Также на ней были синие джинсы с высокой посадкой и туфли на танкетке. Образ она дополнила ожерельями, браслетами, серьгами с бриллиантами и кольцом.

С собой Бренда Сонг держала маленькую сумочку и пальто серого цвета. Пара выходила из элитного автомобиля и направлялась по улице вдоль какого–то здания. Возлюбленные наслаждались прогулкой, на которую они вышли всего через несколько месяцев после рождения ребенка.

Стоит отметить, что американский актер впервые познакомился со своей любимой еще в 2017 году, когда они оба были на съемках фильма "Земля перемен" в Таиланде. Свои отношения они долго не демонстрировали на публику и даже не показывали общие фотографии.

Звезда "Один дома" Маколей Калкин с женой Брендой Сонг и маленьким сыном на прогулке в Лос–Анджелесе. Фото: instagram.com/p/CerFLK_scM9/

В 2021 году у Бренды Сонг и Маколея Калкина родился сын, которого они назвали в честь покойной сестры Маколея Калкина Дакота Сонг.

До встречи с Брендой Сонг американский киноактер женился на известной актрисе Рэйчел Майнер. Но в тот момент им было всего по 17 лет, поэтому этот брак быстро распался.

Напомним, мы писали о том, что американский актер Маколей Калкин впервые был снят с маленьким сыном.

Ранее мы рассказывали, что звезда "Один дома" Маколей Калкин собирается выпустить собственное шоу.

Также мы сообщали о том, что известный актер Маколей Калкин прокомментировал перезапуск фильма "Один дома".