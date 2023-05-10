Маколея Калкіна помітили на побаченні з дружиною – фото

Зірка "Сам удома" Маколей Калкін під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий американський актор та головний герой фільмів "Сам удома" Маколей Калкін був замічений на побаченні зі своєї нареченою. Популярний актор показав себе на публіці разом з 34–річною акторкою та моделлю Брендою Сонг у Лос–Анджелесі.

Відповідні фотографії розмістили на сторінці "world_celebs_style" в Instagram.

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Для побачення американський актор обрав білу футболку та світлу джинсову сорочку з довгими рукавами на ґудзиках. Образ він доповнив джинсами бренду Rag & Bone чорного кольору та кедами відомого бренду Converse All–Star теж чорного кольору.

Його наречена, 34–річна модель, була одягнена у чорному топі без рукавів, який підкреслював її струнку фігуру. Також на ній були сині джинси з високою посадкою та туфлі на танкетці. Образ вона доповнила намистами, браслетами, сережками з діамантами та обручкою.

Із собою Бренда Сонг тримала маленьку жіночу сумочку та пальто сірого кольору. Пара виходила з елітного автомобілю та направлялася по вулиці вздовж якоїсь будівлі. Кохані насолоджувалися прогулянкою, на яку вони вийшли всього лише через декілька місяців після народження дитини.

Варто зазначити, що американський актор вперше познайомився зі своєю коханою ще у 2017 році, коли вони обидва були на зйомках фільму "Земля змін" у Таїланді. Свої стосунки вони довго не демонстрували на публіку та навіть не показували спільних фото.

Зірка "Сам удома" Маколей Калкін з дружиною Брендою Сонг та маленьким сином на прогулянці у Лос–Анджелесі. Фото: instagram.com/p/CerFLK_scM9/

У 2021 році у Бренди Сонг та Маколея Калкіна народився син, якого вони назвали на честь покійної сестри Маколея Калкіна Дакота Сонг.

До зустрічі з Брендою Сонг американський кіноактор був у шлюбі з відомою акторкою Рейчел Майнер. Але на той момент їм було лише по 17 років, тому цей шлюб швидко розпався.

Нагадаємо, ми писали про те, що американського актора Маколея Калкіна вперше зняли з маленьким сином.

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