Теперь не только Джонсон и Зеленский: Мюсли UA презентовали зажигательный трек с Джо Байденом
Один из самых загадочных проектов украинского шоу-бизнеса, авторы хитов "Вова, **аш их, бл**ь", "Добрый день Everybody", "Остановите вы эту х**ню", Мюсли UA презентовали новый зажигательный трек с участием президента США Джо Байдена.
Видео доступно на YouTube канале Мюсли UA.
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Танцевальный MINIMIX на основе выступления Президента США в Польше вышел на YouTube-канале проекта еще 23 февраля, в самый пик бурной реакции украинцев. Фрагмент трека, объединивший ныне легендарные цитаты Байдена о непокорности Украины, сразу набрал несколько сотен тысяч просмотров в TikTok и вызвал большой резонанс в сети.
Полная версия трека Ukraine is still independent and free содержит еще больше цитат Джо Байдена и звучит как гимн беспрецедентной поддержки Украины. Кроме президента США, дополненная версия также содержит ключевые для Украины фразы целого ряда влиятельных мировых лидеров: Олафа Шольца, Риши Сунака, Анджея Дуды, Марка Рютте, Майи Санду и других политиков, неоднократно выражающих свое восхищение и поддержку нашим народом.
"Сегодня Украину знает каждый, сегодня нас поддерживают миллиарды, а "Слава Украине" звучит в каждом уголке мира. Этот трек — это наши слова благодарности всем, кто нас поддерживает, всем кто бок о бок с украинским народом борется за независимость и стоит на защите всего цивилизованного мира. Благодаря усилиям каждого, сейчас мы можем сказать: "Ukraine is still independent and free". Именно эти слова Джо Байдена описывают нашу силу. Именно эти слова и легли в название нового трека от Мюсли UA", — прокомментировали премьеру создатели трека.
Напомним, ранее мы писали, что Мюсли UA сделали зажигательный фит с шоувумен Лесей Никитюк и президентом футбольного клуба "Ингулец", бизнесменом Александром Поворознюком.