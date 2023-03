Тепер не тільки Джонсон та Зеленський: Мюслі UA презентували запальний трек з Джо Байденом

Президент США Джо Байден

Один з найзагадковіших проєктів українського шоу-бізнесу, автори в хітів "Вова, **аш їх, бл**ь", "Добрий день Everybody", "Остановіть ви цю х**ню", Мюслі UA презентували новий запальний трек за участю президента США Джо Байдена.

Відео доступне на YouTube каналі Мюслі UA.

Деталі

Танцювальний MINIMIX на основі виступу Президента США у Польщі вийшов на YouTube-каналі проєкту ще 23 лютого, в самий пік бурхливої реакції українців. Фрагмент треку, що об’єднав нині легендарні цитати Байдена про нескореність України одразу набрав декілька сотень тисяч переглядів у TikTok і викликав неабиякий резонанс в мережі.

Повна версія треку Ukraine is still independent and free містить ще більше цитат Джо Байдена та звучить як гімн безпрецедентної підтримки України. Окрім президента США, доповнена версія також містить ключові для України фрази цілого ряду впливових світових лідерів : Олафа Шольца, Ріші Сунака, Анджея Дуди, Марка Рютте, Маї Санду та інших політиків, які неодноразово висловлювати своє захоплення і підтримку нашим народом.

"Сьогодні Україну знає кожен, сьогодні нас підтримують мільярди, а "Слава Україні" лунає у кожному куточку світу. Цей трек — це наші слова вдячності всім, хто нас підтримує, всім хто пліч-о-пліч з українським народом виборює незалежність та стоїть на захисті всього цивілізованого світу. Завдяки зусиллям кожного, зараз ми можемо сказати: "Ukraine is still independent and free". Саме ці слова Джо Байдена описують нашу силу. Саме ці слова і лягли у назву нового треку від Мюслі UA", — прокоментували прем’єру творці треку.

