Встречается ли Александр Терен с Инной после "Холостяка" — видео

Ветеран Александр Терен и его избранница Инна в шоу "Холостяк". Фото: СТБ

В постшоу "Холостяк" стало известно, встречается ли Александр Терен с Инной после шоу. Ветеран рассказал, как сложилась их судьба.

Редакция Новини.LIVE следила за реалити.

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В спецвыпуске "Холостяк. Жизнь после проекта" Александр Терен рассказал, начал ли встречаться с победительницей проекта Инной Белень.

Инна Белень. Фото: скриншот

Инна и Александр встречаются, однако вместе не живут. Пока что "кочуют по квартирам". Они влюблены и счастливы.

Инна Белень и Александр Терен. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, был ли у Александра Тереня секс на проекте "Холостяк". Также одна из участниц шоу призналась, что Терен не соответствовал ее идеалам мужчины.