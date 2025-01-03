Встречается ли Александр Терен с Инной после "Холостяка" — видео

Терен признался, встречается ли с Инной после "Холостяка"
В постшоу "Холостяк" стало известно, встречается ли Александр Терен с Инной после шоу. Ветеран рассказал, как сложилась их судьба.
Редакция Новини.LIVE следила за реалити.
Александр Терен и Инна остались в отношениях после "Холостяка"
В спецвыпуске "Холостяк. Жизнь после проекта" Александр Терен рассказал, начал ли встречаться с победительницей проекта Инной Белень.
Инна и Александр встречаются, однако вместе не живут. Пока что "кочуют по квартирам". Они влюблены и счастливы.
Напомним, мы рассказывали, был ли у Александра Тереня секс на проекте "Холостяк". Также одна из участниц шоу призналась, что Терен не соответствовал ее идеалам мужчины.
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