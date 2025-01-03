Чи зустрічається Олександр Терен з Інною після "Холостяка" — відео

Ветеран Олександр Терен і його обраниця Інна в шоу "Холостяк". Фото: СТБ

У постшоу "Холостяк" стало відомо, чи зустрічається Олександр Терен з Інною після шоу. Ветеран розповів, як склалася їхня доля.

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У спецвипуску "Холостяк. Життя після проєкту" Олександр Терен розповів, чи почав зустрічатися з переможницею проєкту Інною Бєлєнь.

Інна Бєлєнь. Фото: скриншот

Інна та Олександр зустрічається, однак разом не живуть. Поки що "кочують по квартирах". Вони закохані та щасливі.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, чи мав Олександр Терен секс на проєкті "Холостяк". Також одна з учасниць шоу зізналась, що Терен не відповів її ідеалам чоловіка.