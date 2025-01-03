Чи зустрічається Олександр Терен з Інною після "Холостяка" — відео

Терен зізнався, чи зустрічається з Інною після "Холостяка"
У постшоу "Холостяк" стало відомо, чи зустрічається Олександр Терен з Інною після шоу. Ветеран розповів, як склалася їхня доля.
Редакція Новини.LIVE стежила за реаліті.
Олександр Терен та Інна залишились у стосунках після "Холостяка"
У спецвипуску "Холостяк. Життя після проєкту" Олександр Терен розповів, чи почав зустрічатися з переможницею проєкту Інною Бєлєнь.
Інна та Олександр зустрічається, однак разом не живуть. Поки що "кочують по квартирах". Вони закохані та щасливі.
Нагадаємо, ми розповідали, чи мав Олександр Терен секс на проєкті "Холостяк". Також одна з учасниць шоу зізналась, що Терен не відповів її ідеалам чоловіка.
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