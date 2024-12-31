Олександр Терен відверто про секс на проєкті "Холостяк-13"

Ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Напередодні завершився тринадцятий сезон романтичного телешоу "Холостяк". Головний герой, ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен (Будько) зізнався, чи був у нього інтим з учасницями під час зйомок.

Про це він розповів у сторіз свого Instagram.

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Ветеран війни відповів на деякі запитання своїх підписників та шанувальників романтичного телешоу. У 28-річного Терена поцікавились, чи мав він сексуальний досвід з кимось з учасниць. За словами Олександра, це найпоширеніше запитання.

"Хоч ви бачили поцілунки, романтичні моменти і, логічно, що кожен розвиток стосунків веде до сексу, але для мене це дуже важливий крок. Під час зйомок я не був настільки близький з жодною з учасниць, щоб перейти на цей рівень стосунків. Тому сексу не було", — зізнався Терен.

Переможницею проєкту стала волонтерка, перекладачка німецької мови Інна Бєлєнь. Терен не став прямо відповідати на запитання, чи залишились вони разом після завершення зйомок проєкту.

"3 січна на каналі СТБ вийде останній випуск проєкту "Холостяк" — пост-шоу, в якому ви побачите продовження або закінчення наших стосунків з Інною. На жаль, сьогодні не можу розповісти більше", — зазначив Олександр

Нагадаємо, раніше ми писали, що в дружбу холостяка Терена та співака Дмитра Монатіка повірили не всі фанати шоу. Також ми розповідали, що актор Євген Олійник висловився про популярне реаліті-шоу "Холостяк".