Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Теща Дмитрия Гордона откровенно рассказала, как пережила клиническую смерть arrow

Теща Дмитрия Гордона откровенно рассказала, как пережила клиническую смерть

22 июня 2023 16:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Теща Дмитрия Гордона откровенно рассказала, как пережила клиническую смерть
Журналист Дмитрий Гордон с тещей. Скриншот: YouTube/DmytriyGordon
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Блогер, журналист Дмитрий Гордон взял интервью у своей тещи Инны Бацман. В откровенном разговоре она рассказала, как потеряла сознание и пережила клиническую смерть.

Об этом сообщает издание "ГОРДОН".

Читайте также:

Клиническая смерть тещи Гордона

Инна Бацман родилась в 1958 году в Чугуеве Харьковской области. По образованию она инженер-технолог. Теща Дмитрия рассказала, что ей нужно было делать операцию. У пани Инны проблемы с тромбами.

После операции мать журналистки Олеси Бацман решила не пить лекарства. Тромб образовался в сердце и попал в легкие. Теще Гордона стало плохо в ресторане во время завтрака.

"У меня потемнело в глазах, и я упала. Очнулась уже, когда меня везли "скорой" в больницу. Мне повезло, потому что на баре работал парень-парамедик", — рассказала Инна.

Теща Дмитрия Гордона призналась, что ей вручную реанимировали сердце. Поскольку у нее кардиостимулятор, ей противопоказано использование дефибриллятора. В течение семи минут сердце качал сотрудник заведения, имеющий навыки медика.

Фрагмент в видео 01:02:20

По словам Инны Бацман, она не видела туннеля, о котором обычно рассказывают люди, пережившие клиническую смерть. Впрочем, имела такой опыт ранее.

Напомним, ранее мы писали, сколько нужно денег Гордону и его семье ежемесячно. Также мы рассказывали, что Гордон раскрыл "грязные" детали о владельце "Ингульца", бизнесмене Александре Поворознюке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас