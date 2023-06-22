Теща Дмитрия Гордона откровенно рассказала, как пережила клиническую смерть
Блогер, журналист Дмитрий Гордон взял интервью у своей тещи Инны Бацман. В откровенном разговоре она рассказала, как потеряла сознание и пережила клиническую смерть.
Об этом сообщает издание "ГОРДОН".
Клиническая смерть тещи Гордона
Инна Бацман родилась в 1958 году в Чугуеве Харьковской области. По образованию она инженер-технолог. Теща Дмитрия рассказала, что ей нужно было делать операцию. У пани Инны проблемы с тромбами.
После операции мать журналистки Олеси Бацман решила не пить лекарства. Тромб образовался в сердце и попал в легкие. Теще Гордона стало плохо в ресторане во время завтрака.
"У меня потемнело в глазах, и я упала. Очнулась уже, когда меня везли "скорой" в больницу. Мне повезло, потому что на баре работал парень-парамедик", — рассказала Инна.
Теща Дмитрия Гордона призналась, что ей вручную реанимировали сердце. Поскольку у нее кардиостимулятор, ей противопоказано использование дефибриллятора. В течение семи минут сердце качал сотрудник заведения, имеющий навыки медика.
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По словам Инны Бацман, она не видела туннеля, о котором обычно рассказывают люди, пережившие клиническую смерть. Впрочем, имела такой опыт ранее.
Напомним, ранее мы писали, сколько нужно денег Гордону и его семье ежемесячно. Также мы рассказывали, что Гордон раскрыл "грязные" детали о владельце "Ингульца", бизнесмене Александре Поворознюке.