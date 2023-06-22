Теща Дмитра Гордона відверто розповіла, як пережила клінічну смерть

Журналіст Дмитро Гордон з тещею. Скриншот: YouTube/DmytriyGordon

Блогер, журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв’ю у своєї тещі, Інни Бацман. У відвертій розмові вона розповіла, як знепритомніла й пережила клінічну смерть.

Про це повідомляє видання "ГОРДОН".

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Клінічна смерть тещі Гордона

Інна Бацман народилася 1958 року в Чугуєві, Харківської області. За освітою вона інженер-технолог. Теща Дмитра розповіла, що їй потрібно було робити операцію. У пані Інни проблеми з тромбами.

Після операції матір журналістки Олесі Бацман вирішила не пити ліків. Тромб утворився в серці, і потрапив в легені. Тещі Гордона стало зле в ресторані під час сніданку.

"У мене потемніло в очах, і я впала. Отямилася вже, коли мене везли "швидкою" до лікарні. Мені пощастило, бо на барі працював хлопець-парамедик", — розповіла пані Інна.

Теща Дмитра Гордона зізналась, що їй вручну реанімували серце. Оскільки у неї кардіостимулятор, їй протипоказано використання дефібрилятора. Протягом семи хвилин серце качав співробітник закладу, який має навички медика.

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За словами Інни Бацман, вона не бачила тунелю, про який зазвичай розповідають люди, котрі пережили клінічну смерть. Втім мала такий досвід раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки потрібно грошей Гордону та його родині щомісяця. Також ми розповідали, що Гордон розкрив брудні деталі про власника "Інгульця", бізнесмена Олександра Поворознюка.