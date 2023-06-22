Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Теща Дмитра Гордона відверто розповіла, як пережила клінічну смерть arrow

Теща Дмитра Гордона відверто розповіла, як пережила клінічну смерть

22 червня 2023 16:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Теща Дмитра Гордона відверто розповіла, як пережила клінічну смерть
Журналіст Дмитро Гордон з тещею. Скриншот: YouTube/DmytriyGordon
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Блогер, журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв’ю у своєї тещі, Інни Бацман. У відвертій розмові вона розповіла, як знепритомніла й пережила клінічну смерть.

Про це повідомляє видання "ГОРДОН".

Читайте також:

Клінічна смерть тещі Гордона

Інна Бацман народилася 1958 року в Чугуєві, Харківської області. За освітою вона інженер-технолог. Теща Дмитра розповіла, що їй потрібно було робити операцію. У пані Інни проблеми з тромбами. 

Після операції матір журналістки Олесі Бацман вирішила не пити ліків. Тромб утворився в серці, і потрапив в легені. Тещі Гордона стало зле в ресторані під час сніданку.

"У мене потемніло в очах, і я впала. Отямилася вже, коли мене везли "швидкою" до лікарні. Мені пощастило, бо на барі працював хлопець-парамедик", — розповіла пані Інна.

Теща Дмитра Гордона зізналась, що їй вручну реанімували серце. Оскільки у неї кардіостимулятор, їй протипоказано використання дефібрилятора. Протягом семи хвилин серце качав співробітник закладу, який має навички медика.

Фрагмент у відео 01:02:20

За словами Інни Бацман, вона не бачила тунелю, про який зазвичай розповідають люди, котрі пережили клінічну смерть. Втім мала такий досвід раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки потрібно грошей Гордону та його родині щомісяця. Також ми розповідали, що Гордон розкрив брудні деталі про власника "Інгульця", бізнесмена Олександра Поворознюка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB