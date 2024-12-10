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Тина Кароль в "тотал блек" ошеломила коротким мини — фото

10 декабря 2024 22:04
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Тина Кароль ошеломила коротким мини.
Певица Тина Кароль. Фото: instagram/tina_karol
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Популярная певица Тина Кароль снова поразила поклонников молодым видом и невозмутимым образом. Она поделилась новой фотосессией в полностью черном наряде.

Фотографии выложила в Instagram.

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Тина Кароль ошеломила новым образом

Певица показалась в новой фотосессии. Тина Кароль оделась в мини-юбку, куртку и сапожки на каблуке с высокими гетрами. Полностью черный образ показывает сильный характер артистки.

"Сбросим цепи, солнце над нами, зовет нас доля, пушки и воля", — подписала сообщение певица.

Тина Король
Тина Король. Фото: instagram/tina_karol

Фанатам очень понравились фотографии. Они удивлены, какой молодой вид у Тины Кароль.

  • Так хорошо выглядеть в 40 лет! Просто вау!
  • Ваша красота поджигает все вокруг, топ!
  • Как же вам идет этот образ, такая стильная.

Напомним, Тина Кароль появилась вместе с сыном в мультикаме. Также звезда удивила фанатов особыми физическими навыками.

Тина Кароль фото украинские звезды певица фотосессия

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