Тина Кароль ошеломила коротким мини.

Тина Кароль в "тотал блек" ошеломила коротким мини — фото
Популярная певица Тина Кароль снова поразила поклонников молодым видом и невозмутимым образом. Она поделилась новой фотосессией в полностью черном наряде.
Фотографии выложила в Instagram.
Тина Кароль ошеломила новым образом
Певица показалась в новой фотосессии. Тина Кароль оделась в мини-юбку, куртку и сапожки на каблуке с высокими гетрами. Полностью черный образ показывает сильный характер артистки.
"Сбросим цепи, солнце над нами, зовет нас доля, пушки и воля", — подписала сообщение певица.
Фанатам очень понравились фотографии. Они удивлены, какой молодой вид у Тины Кароль.
- Так хорошо выглядеть в 40 лет! Просто вау!
- Ваша красота поджигает все вокруг, топ!
- Как же вам идет этот образ, такая стильная.
Напомним, Тина Кароль появилась вместе с сыном в мультикаме. Также звезда удивила фанатов особыми физическими навыками.
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