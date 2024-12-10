Тина Кароль ошеломила коротким мини.

Певица Тина Кароль. Фото: instagram/tina_karol

Популярная певица Тина Кароль снова поразила поклонников молодым видом и невозмутимым образом. Она поделилась новой фотосессией в полностью черном наряде.

Фотографии выложила в Instagram.

Читайте также:

Тина Кароль ошеломила новым образом

Певица показалась в новой фотосессии. Тина Кароль оделась в мини-юбку, куртку и сапожки на каблуке с высокими гетрами. Полностью черный образ показывает сильный характер артистки.

"Сбросим цепи, солнце над нами, зовет нас доля, пушки и воля", — подписала сообщение певица.

Тина Король. Фото: instagram/tina_karol

Фанатам очень понравились фотографии. Они удивлены, какой молодой вид у Тины Кароль.

Так хорошо выглядеть в 40 лет! Просто вау!

Ваша красота поджигает все вокруг, топ!

Как же вам идет этот образ, такая стильная.

Напомним, Тина Кароль появилась вместе с сыном в мультикаме. Также звезда удивила фанатов особыми физическими навыками.