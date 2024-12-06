Тіна Кароль здивувала, як вправно робить стійку на руках — фото

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль приголомшила шанувальників своїми вміннями на килимку для йоги. Зірка показала, як виконує надскладні асани.

Світлинами з тренування артистка поділилася в Instagram.

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Тіна Кароль похизувалася своїми вміннями

Не секрет, що вже тривалий час співачка займається йогою. За роки тренувань Тіна вже досягла ідеальної форми та може похизуватися неабиякими навичками.

Так, Кароль продемонструвала, як із легкістю виконує скрутку, стоячи на руках.

Тіна Кароль займається йогою. Фото: instagram.com/tina_karol

Для тренування зірка обрала чорний обтислий комбінезон із відкритою спиною, який підкреслив її підтягнуті сідниці.

Тіна Кароль у спортзалі. Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла, як мотивує себе займатися спортом.

Також ми писали, що в мережі пригадали гучну сварку між Кароль та Лободою.