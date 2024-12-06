Тіна Кароль здивувала, як вправно робить стійку на руках — фото

Тіна Кароль в обтислому комбінезоні приголомшила стійкою на руках
Співачка Тіна Кароль приголомшила шанувальників своїми вміннями на килимку для йоги. Зірка показала, як виконує надскладні асани.
Світлинами з тренування артистка поділилася в Instagram.
Тіна Кароль похизувалася своїми вміннями
Не секрет, що вже тривалий час співачка займається йогою. За роки тренувань Тіна вже досягла ідеальної форми та може похизуватися неабиякими навичками.
Так, Кароль продемонструвала, як із легкістю виконує скрутку, стоячи на руках.
Для тренування зірка обрала чорний обтислий комбінезон із відкритою спиною, який підкреслив її підтягнуті сідниці.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла, як мотивує себе займатися спортом.
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