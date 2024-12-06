Тина Кароль удивила, как умело делает стойку на руках — фото

Тина Кароль в облегающем комбинезоне ошеломила стойкой на руках
Певица Тина Кароль ошеломила поклонников своими умениями на коврике для йоги. Звезда показала, как выполняет сверхсложные асаны.
Фотографиями по тренировке артистка поделилась в Instagram.
Тина Кароль похвасталась своими умениями
Не секрет, что уже долгое время певица занимается йогой. За годы тренировок Тина уже достигла идеальной формы и может похвастаться значительными навыками.
Так, Кароль продемонстрировала, как с легкостью выполняет скрутку, стоя на руках.
Для тренировки звезда выбрала черный обжатый комбинезон с открытой спиной, который подчеркнул ее подтянутые ягодицы.
Напомним, ранее Тина Кароль рассказала, как мотивирует себя заниматься спортом.
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