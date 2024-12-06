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Тина Кароль в облегающем комбинезоне ошеломила стойкой на руках

6 декабря 2024 10:04
Мария Покровская - Редактор
Тина Кароль удивила, как умело делает стойку на руках — фото
Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol
Мария Покровская - Редактор

Певица Тина Кароль ошеломила поклонников своими умениями на коврике для йоги. Звезда показала, как выполняет сверхсложные асаны.

Фотографиями по тренировке артистка поделилась в Instagram.

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Тина Кароль похвасталась своими умениями

Не секрет, что уже долгое время певица занимается йогой. За годы тренировок Тина уже достигла идеальной формы и может похвастаться значительными навыками.

Так, Кароль продемонстрировала, как с легкостью выполняет скрутку, стоя на руках.

Тина Кароль занимается йогой
Тина Кароль занимается йогой. Фото: instagram.com/tina_karol

Для тренировки звезда выбрала черный обжатый комбинезон с открытой спиной, который подчеркнул ее подтянутые ягодицы.

Тина Кароль в спортзале
Тина Кароль в спортзале. Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала, как мотивирует себя заниматься спортом.

Также мы писали, что в сети вспомнили громкую ссору между Кароль и Лободой.

спорт соцсети Тина Кароль украинские звезды йога

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