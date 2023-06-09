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"Том Холланд закончился": Джаред Лето почувствовал себя человеком—пауком

9 июня 2023 17:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Джаред Лето забрался на стену пятизвездочного отеля — кадры, где можно это увидеть
Американский киноактер Джаред Лето во время перечня своих лучших ролей. Фото: скриншот с Twitter
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный американский актер и гитарист альтернативной рок—группы "Thirty Seconds to Mars" Джаред Лето удивил своих поклонников неожиданным моментом. Так, популярный актер решил подняться на стене пятизвездочного отеля без страховки.

Соответствующие кадры разместили на странице "Pop Crave" в социальной сети Twitter.

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Американскую звезду заметили на каменной стене пятизвездочного отеля De Rome, который находится в Берлине. Впрочем, высоко Джаред Лето не залез, поэтому расстояние над землей, которое он преодолел, достигало всего нескольких футов. После этого он перелез на парапет возле окна.

Однако, пока неизвестно, для чего Джаред Лето это сделал, но в сети распространяются слухи о том, что его видели там с TikTok—блогером Юнесом Зару. Также актера замечали на съемках других моментов у гостиницы, где весь кадр заполнялся дымом.

Вероятно, звезда кино делал это для того, чтобы снять какие—нибудь новые видеоролики или проекты.

"Джареда Лето заметили, когда он поднимался по гостинице без какой—либо защиты", — написали под видео с участием известного американского актера Джареда Лето.

Пользователи сети, увидевшие эти кадры, точно не стали молчать и начали оставлять свои комментарии под этим видео.

  • когда не получишь роль Человека—паука
  • Том Холланд закончился
  • Вот что бывает, когда у тебя слишком много денег, и никто не говорит тебе "нет". Или он очень любит паркур
Комментарии со страницы "Pop Crave"
Комментарии со страницы "Pop Crave". Фото: скриншот с Twitter
Комментарии со страницы "Pop Crave"
Комментарии со страницы "Pop Crave". Фото: скриншот с Twitter
Комментарии со страницы "Pop Crave"
Комментарии со страницы "Pop Crave". Фото: скриншот с Twitter

Напомним, мы писали о том, что известный американский актер Джаред Лето заявил о начале нового кинопроекта.

Ранее мы рассказывали о том, что американский киноактер Джаред Лето спел песню об Одессе прямо в прямом эфире.

Также мы сообщали о том, что актер Джаред Лето рассказал, кем он мечтал стать в молодые годы.

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