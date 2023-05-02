Оголений Lil Nas X та пухнастий Джаред Лето: найепатажніші образи знаменитостей на Met Gala 2023
В Метрополітен-музеї Нью-Йорка (США) пройшла одна з найвідоміших модних подій за участю світових зірок — бал Інституту костюма Met Gala. Цього року він був присвячений німецько-французькому модельєру та фотографу Карла Лагерфельда, який пішов з життя 2019-го. Більшість зірок віддали перевагу стильним модним вбранням чорно-білого кольору. Втім, знайшлись і такі, хто влаштував справжнє шоу з вбранням.
Новини.LIVE покаже найепатажніші образи світових знаменитостей на Met Gala 2023.
Джаред Лето
Багато зірок вирішили віддати шану пам'яті легендарним роботам дизайнера, але ніщо не привертало такої уваги оточуючих ніж вбрання Джареда Літо. 51-річний голлівудський актор пройшовся червоною доріжкою в гігантському пухнастому костюмі, натхненним домашнім улюбленцем Карла Лагерфельда — кішкою Шупетт.
Втім вже за мить Лето перевтілився на серйозного соліста опери в чорному вбранні. Ось хто по-справжньому "заморочився" з підготовкою до балу Інституту костюма Met Gala.
Jared Leto at #MetGala pic.twitter.com/55ZtUpB4se— @21metgala (@21metgala) May 1, 2023
Doja Cat
Американська реперка також віддала пошану улюбленій 11-річній киці Лагерфельда, яка до речі ще жива, але на Met Gala не приїхала. Сукня Doja Cat з капюшоном від Oscar de la Renta включала котячі вушка на капюшоні, а також сріблясті блискітки, відкриту спину та силует русалки, який подовжувався в білий пір’яний шлейф.
Понад 5000 годин роботи було витрачено на створення цього образу, який включає 350 тисяч срібних і білих намистин зі стеклярусу.
Lil Nas X
24-річний репер одягнув лише стрінги та черевики на платформі. Lil Nas X був покритий срібною фарбою та блискучими стразами, а також вишуканими перлинними деталями на шиї та обличчі, щоб перетворитися на гламурного кота. То ж до киці Карла Лагерфельда цього року була прикута особлива увага. Як і до оголеної п’ятої точки репера.
Запаморочливий образ був розроблений легендарним візажистом Петом МакГратом, який розмістив на зірці 5000 каменів і 219 тисяч круглих кристалів Swarovski.
Джеремі Поуп
Американський актор і співак вирішив зробити акцент у своєму образі на величезний шлейф з зображенням легендарного дизайнера.
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