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Оголений Lil Nas X та пухнастий Джаред Лето: найепатажніші образи знаменитостей на Met Gala 2023

2 травня 2023 08:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оголений Lil Nas X та пухнастий Джаред Лето: найепатажніші образи знаменитостей на Met Gala 2023
Джаред Лето та Lil Nas X на Met Gala 2023. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Метрополітен-музеї Нью-Йорка (США) пройшла одна з найвідоміших модних подій за участю світових зірок — бал Інституту костюма Met Gala. Цього року він був присвячений німецько-французькому модельєру та фотографу Карла Лагерфельда, який пішов з життя 2019-го. Більшість зірок віддали перевагу стильним модним вбранням чорно-білого кольору. Втім, знайшлись і такі, хто влаштував справжнє шоу з вбранням. 

Новини.LIVE покаже найепатажніші образи світових знаменитостей на Met Gala 2023. 

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Джаред Лето 

Багато зірок вирішили віддати шану пам'яті легендарним роботам дизайнера, але ніщо не привертало такої уваги оточуючих ніж вбрання Джареда Літо. 51-річний голлівудський актор пройшовся червоною доріжкою в гігантському пухнастому костюмі, натхненним домашнім улюбленцем Карла Лагерфельда — кішкою Шупетт.

Втім вже за мить Лето перевтілився на серйозного соліста опери в чорному вбранні. Ось хто по-справжньому "заморочився" з підготовкою до балу Інституту костюма Met Gala.

Джаред Лето на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY
Джаред Лето на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY
Джаред Лето та голлівудські суперзірки на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Doja Cat

Американська реперка також віддала пошану улюбленій 11-річній киці Лагерфельда, яка до речі ще жива, але на Met Gala не приїхала. Сукня Doja Cat з капюшоном від Oscar de la Renta включала котячі вушка на капюшоні, а також сріблясті блискітки, відкриту спину та силует русалки, який подовжувався в білий пір’яний шлейф.

Понад 5000 годин роботи було витрачено на створення цього образу, який включає 350 тисяч срібних і білих намистин зі стеклярусу.

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Doja Cat на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY
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Doja Cat на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY
Doja Cat на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Lil Nas X

24-річний репер одягнув лише стрінги та черевики на платформі. Lil Nas X був покритий срібною фарбою та блискучими стразами, а також вишуканими перлинними деталями на шиї та обличчі, щоб перетворитися на гламурного кота. То ж до киці Карла Лагерфельда цього року була прикута особлива увага. Як і до оголеної  п’ятої точки репера. 

Запаморочливий образ був розроблений легендарним візажистом Петом МакГратом, який розмістив на зірці  5000 каменів і 219 тисяч круглих кристалів Swarovski.

Lil Nas X на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY
Lil Nas X на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Джеремі Поуп 

Американський актор і співак вирішив зробити акцент у своєму образі на величезний шлейф з зображенням легендарного дизайнера.

Джеремі Поуп на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY
Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Нагадаємо, раніше ми писали, що на бренд Adidas подали позов через розрив партнерства з одіозним американським репером Каньє Вестом. Також ми розповідали, що американський дизайнер Том Форд пішов з посади креативного директора свого будинку моди Tom Ford. 

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