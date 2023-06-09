Джаред Лето заліз на стіну п'ятизіркового готелю — кадри, де можна це побачити

Американський кіноактор Джаред Лето під час переліку своїх найкращих ролей. Фото: скріншот з Twitter

Відомий американський актор та гітарист альтернативного рок—гурту "Thirty Seconds to Mars" Джаред Лето здивував своїх шанувальників неочікуваним моментом. Так, популярний актор вирішив піднятися на стіні п’ятизіркового готелю без страховки.

Відповідні кадри розмістили на сторінці "Pop Crave" в соціальній мережі Twitter.

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Американську зірку помітили на кам’яній стіні п’ятизіркового готелю De Rome, який знаходиться у Берліні. Втім, високо Джаред Лето не заліз, тому відстань над землею, яку він подолав, сягала лише кілька футів. Після цього він переліз на парапет біля вікна.

Однак, поки невідомо, для чого Джаред Лето це зробив, але в мережі поширюються чутки про те, що його бачили там з TikTok—блогером Юнесом Зару. Також актора помічали на зйомках інших моментів біля готелю, де весь кадр заповнювався димом.

Ймовірно, зірка кіно робив це для того, аби зняти якісь нові відеоролики або проєкти.

"Джаред Лето був помічений, коли піднімався по готелю без будь—якого захисту", — написали під відео за участю відомого американського актора Джареда Лето.

Jared Leto was spotted climbing up a hotel without any type of protection. pic.twitter.com/3sxF0YBSMa — Pop Crave (@PopCrave) June 6, 2023

Користувачі мережі, які побачили ці кадри, точно не стали мовчати та почали залишати свої коментарі під цим відео.

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Коментарі зі сторінки "Pop Crave". Фото: скріншот з Twitter

Коментарі зі сторінки "Pop Crave". Фото: скріншот з Twitter

Коментарі зі сторінки "Pop Crave". Фото: скріншот з Twitter

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