Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Том Голланд закінчився": Джаред Лето відчув себе людиною—павуком arrow

"Том Голланд закінчився": Джаред Лето відчув себе людиною—павуком

9 червня 2023 17:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Джаред Лето заліз на стіну п'ятизіркового готелю — кадри, де можна це побачити
Американський кіноактор Джаред Лето під час переліку своїх найкращих ролей. Фото: скріншот з Twitter
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий американський актор та гітарист альтернативного рок—гурту "Thirty Seconds to Mars" Джаред Лето здивував своїх шанувальників неочікуваним моментом. Так, популярний актор вирішив піднятися на стіні п’ятизіркового готелю без страховки.

Відповідні кадри розмістили на сторінці "Pop Crave" в соціальній мережі Twitter.

Читайте також:

Американську зірку помітили на кам’яній стіні п’ятизіркового готелю De Rome, який знаходиться у Берліні. Втім, високо Джаред Лето не заліз, тому відстань над землею, яку він подолав, сягала лише кілька футів. Після цього він переліз на парапет біля вікна.

Однак, поки невідомо, для чого Джаред Лето це зробив, але в мережі поширюються чутки про те, що його бачили там з TikTok—блогером Юнесом Зару. Також актора помічали на зйомках інших моментів біля готелю, де весь кадр заповнювався димом.

Ймовірно, зірка кіно робив це для того, аби зняти якісь нові відеоролики або проєкти.

"Джаред Лето був помічений, коли піднімався по готелю без будь—якого захисту", — написали під відео за участю відомого американського актора Джареда Лето.

Користувачі мережі, які побачили ці кадри, точно не стали мовчати та почали залишати свої коментарі під цим відео.

  • коли не отримаєш роль Людини—павука
  • Том Голланд закінчився
  • Ось що буває, коли в тебе дуже багато грошей, і ніхто не каже тобі "ні". Або він дуже любить паркур
Коментарі зі сторінки "Pop Crave"
Коментарі зі сторінки "Pop Crave". Фото: скріншот з Twitter
Коментарі зі сторінки "Pop Crave"
Коментарі зі сторінки "Pop Crave". Фото: скріншот з Twitter
Коментарі зі сторінки "Pop Crave"
Коментарі зі сторінки "Pop Crave". Фото: скріншот з Twitter

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий американський актор Джаред Лето заявив про початок нового кінопроєкту.

Раніше ми розповідали про те, що американський кіноактор Джаред Лето заспівав пісню про Одесу просто в прямому ефірі.

Також ми повідомляли про те, що актор Джаред Лето розповів про те, ким він мріяв стати в молоді роки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB