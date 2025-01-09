Том Холланд признался, как поборол зависимость от алкоголя — детали

Голливудская пара актеров Том Холланд и Зендея. фото: instagram/zendaya._.and._.tom/

Британский актер Том Холланд рассказал, что смог побороть алкогольную зависимость. Звезда откровенно признался, как ему удалось вернуться к здоровому образу жизни.

Об этом он рассказал в интервью изданию Men’s Health.

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Голливудский актер имел зависимость от алкоголя и лишь в январе 2022 году решил сделать паузу на месяц.

"Каждую пятницу после работы мы с друзьями встречались и говорили друг другу: "Давайте напьемся и хорошо проведем время". Я выпивал достаточно, чтобы испортить себе следующий день. Я пил алкоголь на публичных мероприятиях, поэтому первый месяц трезвости был для меня тревожно тяжелым", — сказал актер.

Том Голланд. Фото: instagram.com/tomholland2013

Однажды брат предложил попробовать продержаться еще месяц без вредной привычки. Также его мотивировало не пить то, что он работал над новым фильмом. Поэтому через некоторое время желание выпивать бесследно исчезло:

"Я достаточно волевой. Когда я решу что-то сделать, то действительно это сделаю. Я много полагался на близких: семью, друзей, старых коллег, новых коллег, а также людей, которых я не знал, но которые также были трезвыми".

В целом Том Холланд уже более 2 лет не употребляет алкоголь. Также всем советует отказаться от этой вредной привычки.

Напомним, актеры Том Холланд и Зендея сделали совместные романтические татуировки. Также звезда "Человека паука" подарил своей невесте хвостатого друга.