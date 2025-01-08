Тома Голланд та Зендея зробили татуювання з ініціалами один одного

Зендея зробила символічні татуювання з коханим перед заручинами
Відомі голлівудські актори Том Голланд і Зендея зробили символічні татуювання напередодні заручин, в листопаді 2024 року. Закохані зробили ініціали імені один одного.
Про це повідомляє TMZ.
Татуювання Тома Голланда та Зендеї
Як зазначають інсайдери, пара відвідала Бостонський тату-салон у штаті Массачусетс 27 листопада — за день до Дня подяки. Вони вдвох зробили собі стримані татуювання.
Шанувальники помітили крихітне татуювання у вигляді літери "t" трохи нижче пахви Зендеї на церемонії вручення "Золотого глобуса" 2025 року. Як зазначають джерела, Том Голланд набив собі літеру "z" на грудях.
Як повідомляється, парі надали знижку зі звичайної мінімальної ціни магазину в 150 доларів, натомість з них взяли по 100 доларів за кожне татуювання.
Пара, яка зустрічається з 2021 року, викликала чутки про заручини, коли Зендея прибула на церемонію вручення "Золотого глобуса" з приголомшливою каблучкою з діамантом у 5 карат на безіменному пальці лівої руки.
Видання Page Six підтвердило їхні заручини. Подейкують, що Голланд "зробив пропозицію між Різдвом і Новим роком". Пропозиція відбулася в "дуже інтимній обстановці" між ними й стала повною несподіванкою для Зендеї.
Нагадаємо, Зендея знялась у стильній фотосесії. А також експерт з мови тіла розповів про те, хто у стосунках акторів є головним.
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