Тома Голланд та Зендея зробили татуювання з ініціалами один одного

Голлівудські актори Том Голланд і Зендея. Фото: instagram.com/zendaya._.and._.tom/

Відомі голлівудські актори Том Голланд і Зендея зробили символічні татуювання напередодні заручин, в листопаді 2024 року. Закохані зробили ініціали імені один одного.

Про це повідомляє TMZ.

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Як зазначають інсайдери, пара відвідала Бостонський тату-салон у штаті Массачусетс 27 листопада — за день до Дня подяки. Вони вдвох зробили собі стримані татуювання.

Шанувальники помітили крихітне татуювання у вигляді літери "t" трохи нижче пахви Зендеї на церемонії вручення "Золотого глобуса" 2025 року. Як зазначають джерела, Том Голланд набив собі літеру "z" на грудях.

Зендея зробила татуювання. Фото: FilmMagic

Як повідомляється, парі надали знижку зі звичайної мінімальної ціни магазину в 150 доларів, натомість з них взяли по 100 доларів за кожне татуювання.

Пара, яка зустрічається з 2021 року, викликала чутки про заручини, коли Зендея прибула на церемонію вручення "Золотого глобуса" з приголомшливою каблучкою з діамантом у 5 карат на безіменному пальці лівої руки.

Видання Page Six підтвердило їхні заручини. Подейкують, що Голланд "зробив пропозицію між Різдвом і Новим роком". Пропозиція відбулася в "дуже інтимній обстановці" між ними й стала повною несподіванкою для Зендеї.

Нагадаємо, Зендея знялась у стильній фотосесії. А також експерт з мови тіла розповів про те, хто у стосунках акторів є головним.