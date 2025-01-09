Том Голланд зізнався, як поборов залежність від алкоголю — деталі

Голлівудська пара акторів Том Голланд і Зендея. Фото: instagram/zendaya._.and._.tom/

Британський актор Том Голланд розповів, що зміг побороти алкогольну залежність. Зірка відверто зізнався, як йому вдалося повернутися до здорового способу життя.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Men’s Health.

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Голлівудський актор мав залежність від алкоголю і лише в січні 2022 році вирішив зробити паузу на місяць.

"Щоп'ятниці після роботи ми з друзями зустрічалися і казала одне одному: "Давайте нап'ємося і добре проведемо час". Я випивав достатньо, щоб зіпсувати собі наступний день. Я пив алкоголь на публічних заходах, тому перший місяць тверезості був для мене тривожно важким", — сказав актор.

Том Голланд. Фото: instagram.com/tomholland2013

Одного разу брат запропонував спробувати протриматися ще місяць без шкідливої звички. Також його мотивувало не пити те, що він працював над новим фільмом. Тому через певний час бажання випивати безслідно зникло:

"Я досить вольовий. Коли я вирішу щось зробити, то дійсно це зроблю. Я багато покладався на близьких: родину, друзів, старих колег, нових колег, а також людей, яких я не знав, але які також були тверезими".

Загалом Том Голланд вже понад 2 роки не вживає алкоголь. Також усім радить відмовитися від цієї шкідливої звички.

Нагадаємо, актори Том Голланд і Зендея зробили спільні романтичні татуювання. Також зірка "Людини павука" подарував своїй нареченій хвостатого друга.