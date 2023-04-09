ТОП-15 интересных фактов из биографии единственного мужа Елизаветы II, принца Филиппа

Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский. Фото: thoughtco.com

Ровно два года назад, 9 апреля, ушел из жизни муж королевы Елизаветы II, принц Филипп, герцог Эдинбургский. Он не дожил до своего юбилея, 100-летия, всего два месяца. За месяц до смерти он перенес операцию на сердце. Последние дни своей жизни он провел вместе со своей единственной Лилибет, с которой прожил в браке почти 74 года.

Новини.LIVE расскажет интересные факты из насыщенной биографии долгожителя британской короны.

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1. Родился на греческом острове Корфу. Он был единственным сыном греческого принца Андрея. Филипп является правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I. Таким образом он имел родственные связи с датским домом Глюксбургов, гессенским родом Баттенбергов и русской династией Романовых. Филипп и Елизавета II были дальними родственниками.

Принц Филипп в детстве. Фото: The Mirror

2. Долгое время Филипп любил ездить по Лондону на собственном черном кебе, который работал на сжиженном газе.

3. Герцог Эдинбургский стал первым членом британской королевской семьи, побывавшим за Южным полярным кругом.

4. Принц Филипп не любил чай. Эту британскую традицию он так и не смог принять, предпочитая кофе.

5. Принц любил управлять не только яхтами, машинами и лошадьми. Он еще и опытный пилот: с 1953 года он управлял самолетами, с 1956-го — вертолетами. Известно, что он налетал более 5000 часов и управлял 59-ма разными летательными аппаратами.

Фото: Twitter/BritishArmy

6. На тихоокеанском острове Вануату обитает племя, которое считает Филиппа Богом. День рождения герцога Эдинбургского там отмечается пиром с поеданием свиней.

Фото: The Telegraph

7. Филипп стал первым членом британской королевской семьи, который дал интервью телевидению. Это произошло 29 мая 1961 года.

8. Свою жену герцог Эдинбургский ласково называл "капусточкой". Но только не на английском cabbage, а на французском — mon petit chou.

9. Фирменная бестактность принца Филиппа известна всему миру. Его не политкорректные шутки до сих пор пересказывают шепотом в королевских домах по всей Европе. Так, например, в 2002 году вызвала громкий скандал его шутка о галстуке кадета, который частично потерял зрение в результате взрыва во время террористического акта. Когда Елизавета II спросила парня, как много он еще способен видеть, Филипп не удержался и вставил: "Судя по цвету галстука — немного".

10. В 1945 году Филипп был оштрафован за то, что во время освобождения с корабля справлял физическую потребность "по-маленькому" в неположенном месте.

11. Конец второй мировой войны принц встретил на корабле HMS Whelp в Токио. Он участвовал в подписании капитуляции Японии.

Фото: Daily Express

12. Долгие годы был ярым курильщиком. Перед свадьбой Елизавета II попросила его бросить эту пагубную привычку. И он это сделал. После этого принц Филипп не брал в руки сигареты.

13. В 1993 году ДНК мужа Елизаветы II использовали для идентификации останков российской императорской семьи.

14. Филипп был самым старшим из когда-либо живых членов британской королевской семьи мужского пола. А если считать с женщинами, то он третий на условном пьедестале: его "опережают" королева-мать, леди Елизавета Боуз-Лайон прожившая 102 года, и герцогиня Глостерская Алиса, прожившая почти 103 года.

15. Брак Елизаветы II и Филиппа — самый продолжительный королевский союз в истории.

Фото: brides.com

Напомним, ранее мы писали интересные факты о том, как прошла свадьба Елизаветы II и принца Филиппа. Также мы рассказывали, что единственная внучатая племянница Елизаветы II снялась для обложки глянца.