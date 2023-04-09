ТОП-15 цікавих фактів з біографії єдиного чоловіка Єлизавети II, принца Філіпа

Королева Єлизавета II та принц Філіп, герцог Единбурзький. Фото: thoughtco.com

Рівно два роки тому, 9 квітня, пішов із життя чоловік королеви Єлизавети II, принц Філіп, герцог Единбурзький. Він не дожив до свого ювілею, 100-річчя, лише два місяці. За місяць до смерті він переніс операцію на серці. Останні дні свого життя він провів разом зі своєю єдиною Лілібет, з якою прожив у шлюбі майже 74 роки.

Новини.LIVE розкаже цікаві факти з насиченої біографії довгожителя британської корони.

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1. Народився на грецькому острові Корфу. Він був єдиним сином грецького принца Андрія. Філіп є правнуком данського короля Крістіана IX, праправнуком англійської королеви Вікторії та російського імператора Ніколая I. Таким чином, він мав родинні зв'язки з данським будинком Глюксбургів, гессенським родом Баттенбергів і російською династією Романових. То ж Філіп та Єлизавета II були дальніми родичами

Принц Філіп в дитинстві. Фото: The Mirror

2. Тривалий час Філіп любив їздити Лондоном на власному чорному кебі, який працював на зрідженому газі.

3. Герцог Единбурзький став першим членом британської королівської родини, який побував за Південним полярним колом.

4. Принц Філіп не любив чай. Цю британську традицію він так і не зміг прийняти, віддаючи перевагу каві.

5. Принц любив керувати не лише яхтами, машинами та кіньми. Він ще й досвідчений пілот: з 1953 року він керував літаками, з 1956-го — гелікоптерами. Відомо, що він налітав понад 5000 годин і керував 59-ма різними літальними апаратами.

Фото: Twitter/BritishArmy

6. На тихоокеанському острові Вануату живе плем'я, яке вважає Філіпа Богом. День народження герцога Единбурзького там відзначається бенкетом з поїданням свиней.

Фото: The Telegraph

7. Філіпп став першим членом британської королівської родини, який дав інтерв'ю телебаченню. Це сталось 29 травня 1961 року.

8. Свою дружину герцог Единбурзький ласкаво називав "капусткою". Але тільки не англійською cabbage, а французькою — mon petit chou.

9. Фірмова нетактовність принца Філіпа відома усьому світу. Його неполіткоректні жарти досі переказують пошепки в королівських будинках по всій Європі. Так, наприклад, 2002 року спричинив гучний скандал його жарт про краватку кадета, який частково втратив зір внаслідок вибуху під час терористичного акту. Коли Єлизавета II запитала хлопця, як багато він ще здатний бачити, Філіп не втримався і вставив: "Судячи за кольором краватки — небагато".

10. 1945 року Філіп був оштрафований за те, що під час звільнення з корабля справляв фізичну потребу "по-маленькому" в недозволеному місці.

11. Кінець Другої світової війни принц зустрів на кораблі HMS Whelp у Токіо. Він брав участь у підписанні капітуляції Японії.

Фото: Daily Express

12. Довгі роки був затятим курцем. Перед весіллям Єлизавета II попросила його кинути цю згубну звичку. І він зробив це. Після цього принц Філіп не брав до рук цигарки.

13. 1993 року ДНК чоловіка Єлизавети II використовували для ідентифікації останків російської імператорської родини.

14. Філіп був найстаршим із коли-небудь живих членів британської королівської родини чоловічої статі. А якщо рахувати з жінками, то він третій на умовному п'єдесталі: його "випереджають" королева-мати, леді Єлизавета Боуз-Лайон яка прожила 102 роки, і герцогиня Глостерська Аліса, яка прожила майже 103 роки.

15. Шлюб Єлизавети II та Філіпа — найтриваліший королівський союз в історії.

Фото: brides.com

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти про те, як пройшло весілля Єлизавети II та принца Філіпа. Також ми розповідали, єдина внучата племінниця Єлизавети II знялася для обкладинки глянцю.