Єдина внучата племінниця Єлизавети II знялася для обкладинки глянцю: рідкісні фото

Леді Маргарита Армстронг-Джонс

Єдина онука принцеси Маргарет, внучата племінниця покійної королеви Єлизавети II, леді Маргарита Армстронг-Джонс, напередодні свого 21-річчя взяла участь у фотосесії для відомого глянцю.

Про це повідомляє видання Tatler.

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Батько леді Маргарити, Ентоні, другий граф Сноудон, був племінником та хрещеником Єлизавети II. Сама леді Маргарита, яка є 26-ю у черзі на престол, живе в Парижі. Дівчина рідко потрапляє в об'єктиви папараці у звичайному житті. При цьому леді Маргарита іноді з'являється на офіційних заходах британської королівської родини. Наприклад, вона була присутня на похороні королеви Єлизавети II та панахиді за герцогом Единбурзьким.

У восьмирічному віці леді Маргарита була подружкою нареченої на весіллі принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Дівчина зараз проходить навчання у Вищій школі ювелірного мистецтва. Єдина внучата племінниця Єлизавети II захоплена індустрією моди та планує у майбутньому стати дизайнеркою ювелірних прикрас та створити власний бренд.

У вільний час вона займається фотографією, яку почала вивчати ще в Лондоні. Леді Маргарита пішла стопами свого діда Ентоні, першого графа Сноудона та чоловіка принцеси Маргарет, який був відомим фотографом.

Познайомитися зі своєю онукою принцеса Маргарет не встигла — вона померла від інсульту 2002 року за кілька місяців до народження леді Маргарити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям зустрівся з українськими біженцями в Польщі. Також ми розповідали, що племінниця принцеси Діани відгуляла вечірку перед власним весіллям.