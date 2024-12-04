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Топ-5 атмосферных мультфильмов о Рождестве

4 декабря 2024 23:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Какие мультфильмы посмотреть о Рождестве — топ-5
Мультфильм "Стражи легенд". Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

За окном зима, а дома уже ощущается новогодняя атмосфера. Нет ничего лучше рождественских мультфильмов, которые напоминают о детстве и дарят веру, что чудеса реальны.

Редакция Новини.LIVE делится подборкой фантастических историй.

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Полярный экспресс

История стара, как мир, но всегда интересна. Главный герой не верит в существование Санта Клауса и убеждает младшую сестру, что никакого праздника нет. Всех детей, которые лишены веры, забирает Полярный экспресс. По прибытию в рождественскую резиденцию, где хозяйничают эльфы — все меняется. Оказывается, что сказка не выдумка, а настоящее чудо.

Стражи легенд

А что если все легенды — не проявление воображения, а реальность? Санта-Клаус, Зубная фея, Песочный человек и Пасхальный кролик действительно существуют? "Стражи легенд" рассказывают историю, в которую трудно поверить, однако невозможно оторваться. Злой демон Питч стремится забрать силы у добрых героев и лишить детей всего мира подарков. Когда все кажется потерянным, только вера в чудо помогает не опустить руки.

Рождественская история

Мультфильм для взрослых, погрязших в материальных проблемах — именно так хочется описать "Рождественскую историю". Экранизация произведения Чарльза Диккенса никого не оставит равнодушным. Скрудж ненавидит Рождество и имеет ужасную душу, однако после того, как его посещают духи, все меняется. Героя приятно удивляет прошлое, настораживает настоящее и пугает будущее. Со стороны его жизнь кажется  совсем другой.

Гринч

Книга Доктора Сьюза "Как Гринч украл Рождество" пленила души фанатов по всему миру. А выход одноименного популярного кинофильма 2000 года с Джимом Керри в главной роли сделал историю о похитителе праздника легендарной. Мультфильм 2018 также не стал исключением и полюбился публике.

По сюжету зеленый капризник и отшельник Гринч ненавидит Рождество. Вместе со своей собачкой Максом он пытается похитить все рождественские подарки и украшения в городке, недалеко от которого живет. Однако жители не догадываются о злом замысле и по полной готовятся к празднику...

Клаус

Нетипичный новогодний мультик рассказывает о потерявшемся в жизни Санта-Клаусе. Однако, на его пути появляется энергичный почтальон, который стремится вернуть в город ощущение праздника и доброты друг к другу. Впрочем, это будет нелегко, ведь жители городка стремятся убить всех соседей.

Напомним, мы делились новогодними новинками от NETFLIX. Также рассказывали об украинских романтических сериалах, от которых невозможно оторваться.

праздники кино фильм мультфильмы Рождество

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