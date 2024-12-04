Какие мультфильмы посмотреть о Рождестве — топ-5

Мультфильм "Стражи легенд". Фото: скриншот

За окном зима, а дома уже ощущается новогодняя атмосфера. Нет ничего лучше рождественских мультфильмов, которые напоминают о детстве и дарят веру, что чудеса реальны.

Редакция Новини.LIVE делится подборкой фантастических историй.

Читайте также:

Полярный экспресс

История стара, как мир, но всегда интересна. Главный герой не верит в существование Санта Клауса и убеждает младшую сестру, что никакого праздника нет. Всех детей, которые лишены веры, забирает Полярный экспресс. По прибытию в рождественскую резиденцию, где хозяйничают эльфы — все меняется. Оказывается, что сказка не выдумка, а настоящее чудо.

Стражи легенд

А что если все легенды — не проявление воображения, а реальность? Санта-Клаус, Зубная фея, Песочный человек и Пасхальный кролик действительно существуют? "Стражи легенд" рассказывают историю, в которую трудно поверить, однако невозможно оторваться. Злой демон Питч стремится забрать силы у добрых героев и лишить детей всего мира подарков. Когда все кажется потерянным, только вера в чудо помогает не опустить руки.

Рождественская история

Мультфильм для взрослых, погрязших в материальных проблемах — именно так хочется описать "Рождественскую историю". Экранизация произведения Чарльза Диккенса никого не оставит равнодушным. Скрудж ненавидит Рождество и имеет ужасную душу, однако после того, как его посещают духи, все меняется. Героя приятно удивляет прошлое, настораживает настоящее и пугает будущее. Со стороны его жизнь кажется совсем другой.

Гринч

Книга Доктора Сьюза "Как Гринч украл Рождество" пленила души фанатов по всему миру. А выход одноименного популярного кинофильма 2000 года с Джимом Керри в главной роли сделал историю о похитителе праздника легендарной. Мультфильм 2018 также не стал исключением и полюбился публике.

По сюжету зеленый капризник и отшельник Гринч ненавидит Рождество. Вместе со своей собачкой Максом он пытается похитить все рождественские подарки и украшения в городке, недалеко от которого живет. Однако жители не догадываются о злом замысле и по полной готовятся к празднику...

Клаус

Нетипичный новогодний мультик рассказывает о потерявшемся в жизни Санта-Клаусе. Однако, на его пути появляется энергичный почтальон, который стремится вернуть в город ощущение праздника и доброты друг к другу. Впрочем, это будет нелегко, ведь жители городка стремятся убить всех соседей.

Напомним, мы делились новогодними новинками от NETFLIX. Также рассказывали об украинских романтических сериалах, от которых невозможно оторваться.