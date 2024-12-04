Які мультфільми подивитись про Різдво — топ-5

Мультфільм "Вартові легенд". Фото: скриншот

За вікном зима, а вдома вже відчувається новорічна атмосфера. Немає нічого кращого за різдвяні мультфільми, які нагадують про дитинство та дарують віру, що дива реальні.

Редакція Новини.LIVE ділиться підбіркою фантастичних історій.

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Полярний експрес

Історія стара, як світ, однак завжди цікава. Головний герой не вірить в існування Санта Клауса та переконує молодшу сестру, що ніякого свята не існує. Усіх дітей, які не ймуть віри, забирає Полярний експрес. По прибуттю в різдвяну резиденцію, де господарюють ельфи — все змінюється. Виявляється, що казка не вигадка, а справжнє диво.

Вартові легенд

А що, якщо всі легенди — не прояв уяви, а реальність? Санта Клаус, Зубна фея, Пісочна людина та Великодній кролик справді існують? "Вартові легенд" розповідають історію, в яку важко повірити, однак не можливо відірватися. Злий демон Пітч прагне забрати сили в добрих героїв і позбавити дітей усього світу подарунків. Коли все здається втраченим, тільки віра у диво допомагає не опустити руки.

Різдвяна історія

Мультфільм для дорослих, які загрузнули в матеріальних проблемах — саме так хочеться описати "Різдвяну історію". Екранізація твору Чарльза Дікенса нікого не залишить байдужим. Скрудж ненавидить Різдво і має жахливу душу, однак після того, як до нього навідують духи, все змінюється. Героя приємно дивує минуле, насторожує теперішнє та лякає майбутнє. З боку його життя проявляється зовсім інакше.

Грінч

Книга Доктора Сьюза "Як Грінч украв Різдво" полонила душі фанатів по всьому світу. А вихід однойменного популярного кінофільму 2000 року з Джимом Керрі в головній ролі зробив історію про викрадача свята легендарною. Мультфільм 2018 року також не став виключенням і полюбився публіці.

За сюжетом зелений вередун і самітник Грінч ненавидить Різдво. Разом зі своїм песиком Максом він намагається викрасти всі різдвяні подарунки та прикраси в містечку Хтовську, неподалік якого живе. Однак, хтовсьці не здогадуються про лихий задум і на повну готуються до свята...

Клаус

Нетиповий новорічний мультик розповідає про Санта-Клауса, який зневірився у житті. Однак, на його шляху з'являється енергійний листоноша, який прагне повернути у місто відчуття свята та доброти один до одного. Втім, це буде нелегко, адже жителі містечка прагнуть повбивати усіх сусідів.

Нагадаємо, ми ділились новорічними новинками від NETFLIX. Також розповідали про українські романтичні серіали, від яких неможливо відірватися.