ТОП-5 фильмов режиссера Квентина Тарантино

Американский режиссер Квентина Тарантино

27 марта выдающемуся американскому режиссеру Квентину Тарантино исполнилось 60 лет. В его фильмографии немало лент, ставших настоящими хитами. Также он выступил в качестве продюсера в десятках известных кинопроектах. Его фильмы отмечались престижными наградами. Впрочем, премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер" Квентин пока так и не получил.

Новини.LIVE вспомнит фильмы Тарантино, ставшие наследием мирового кинематографа.

Бешеные псы (1992)

Психологическая драма с криминальным сюжетом — первый полнометражный фильм Квентина Тарантино. В нем режиссер положил начало своему фирменному стилю: яркие диалоги, нелинейное развитие сюжета, ловкие прыжки назад и вперед во времени, чтобы обнаруживать новые детали или грани героев.

Бюджет ленты был всего полтора миллиона долларов. Многие актеры приходили на съемки в своих собственных костюмах. И это никак не отразилось на результате — в прокате фильм окупился и получил немало престижных наград на международных кинофестивалях.

"Грандиозный бюджет не делает фильм хорошим. Я мог бы снять "Бешеных псов" и без Харви Кейтеля всего за 30 тысяч долларов, и при этом все было бы здорово", — рассказал в одном из интервью Тарантино.

По сюжету группа бандитов после неудачного ограбления собирается на складе. Хотя им удалось украсть драгоценности, двое погибли и один из них наверняка предатель, работающий на полицию. Ожидая своего предводителя, бандиты пытаются выяснить, кто же их предал.

"Бешеные псы" стал культовой лентой. Журнал Empire назвал его "Самым выдающимся независимым фильмом всех времен". А в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb фильм Тарантино занимает 93 строчку (на 27 марта 2023 года).

Криминальное чтиво (1994)

Одна из известнейших работ Квентина Тарантино. В рейтинге лучших фильмов всех времен по версии IMDb она занимает восьмую строчку "Уголовное чтиво" считается важной вехой в истории кинематографа, давшей ощутимый импульс развитию независимого американского кино.

Несмотря на успех "Бешеных псов" Квентину пришлось лично убеждать многих актеров принять участие в своем новом проекте. К примеру, Ума Турман согласилась сыграть свою культовую героиню Мию Уоллес лишь после того, как Тарантино несколько раз прочитал ей сценарий по телефону.

При бюджете всего в восемь миллионов долларов лента забрала в мировом прокате 214 млн долларов. "Криминальное чтиво" стало визитной карточкой Квентина и открыло ему дверь самых влиятельных кинопродюсеров Голливуда.

Благодаря фильму Тарантино получил первые номинации на престижные премии "Оскар" и "Золотой глобус". В обоих он взял статуэтки в категории "Лучший сценарий", впрочем, проиграл за режиссуру.

Убить Билла (2003-2004)

В двух фильмах, также принесших немалый мировой бокс-офис, применены все фирменные фишки Тарантино: яркие персонажи, мастерские диалоги и уникальный сценарий.

Эти фильмы содержат жестокие боевые сцены в лучших традициях азиатского самурайского кино и фильмов о кунг-фу. Тарантино вообще не использовал компьютерные спецэффекты. Даже кровь разбрызгивалась с помощью презервативов с бутафорской кровью. А за два фильма ее пролилось немало — более 1700 литров.

Саундтрек фильма получил номинацию на "Грэмми", впрочем, ни одной престижной премии лента с Умой Турман в главной роли так и не получила.

Джанго свободный (2012)

Вестерн, главные роли в котором сыграли Джейми Фокс, Леонардо Ди Каприо и Кристоф Вальц принес Квентину Тарантино второй "Оскар" за сценарий. Впрочем, он снова проиграл в номинации "Лучший режиссер".

Тарантино снял фильм под впечатлениями от итальянского вестерна "Джанго" 1960-х от режиссера Серджо Корбуччи. Он известен чрезмерной жестокостью и даже запрещен в некоторых странах. Наиболее впечатляющая сцена показывает, как монаху отрезают ухо и заставляют его съесть.

Фильм "Джанго свободный" стал самым успешным коммерческим проектом Тарантино. В мировом прокате он собрал 416 миллионов долларов.

"Я не пытался делать кино в духе "Хижины дядюшки Тома" или "Унесенных ветром". Просто хотел рассказать замечательную приключенческую историю, которую поместил во времена рабовладельческого юга! Кстати, "Джанго" собрал столько денег, что теперь я до конца своих дней намерен снимать только вестерны", — поделился в одном из интервью Квентин.

Однажды в… Голливуде (2019)

Собрать на одной съемочной площадке звезд первого эшелона для Квентина не проблема. Участие в проекте приняли оскароносные Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Компанию им составила титулованная австралийская актриса Марго Робби.

Лента рассказывает историю о телевизионном актере Рике Долтоне 1969 года в Лос-Анджелесе и его дублере Клиффе Буте, и как они продвигаются через меняющуюся киноиндустрию. Мировая премьера фильма состоялась на 72-м Каннском международном кинофестивале.

Для фильма не было написано ни одного саундтрека. Вся использованная музыка была создана до 1969 года. В мировом прокате фильм собрал 375 миллионов долларов. Впрочем, в отличие от предыдущих фильмов его бюджет составил невероятные 100 миллионов.

Фильм получил три номинации на "Оскар", но смог взять награду на премии "Золотой глобус" и снова в категории "Лучший сценарий".

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