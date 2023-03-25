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Новий фільм з Кіану Рівзу з'явився в кінопрокаті росії: скільки заробив кривавих рублів

25 березня 2023 15:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Канадський актор Кіану Рівз у фільмі "Джон Вік 4"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після початку повномасштабної війни в Україні, світові кінокомпанії звернули прем’єри своїх фільмів в країні-терористі. Втім, деякі з них, як, наприклад канадська медіакомпанія Lionsgate вирішила презентувати у рф стрічку "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом в головній ролі. 

Стало відомо, скільки вже заробив фільм в країні-терористі, пишуть росЗМІ. 

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Подробиці

Касові збори "Джон Вік 4" у перший день російського прокату, 23 березня, склали 52 мільйони рублів (673 тисячі доларів). За кілька днів в кінотеатрах країни-терориста новий фільм з Кіану Рівзом вже зібрав понад два мільйони доларів.

Слід зазначити, що значний відсоток з цих зборів підуть до бюджету рф, який витрачає чималі гроші на криваву війну в Україні. Сам Кіану Рівз під час промотуру нового фільму жодного разу не прокоментував прем’єру нового фільму в росії.

Про що фільм

Кримінальний бойовик є продовженням однойменних фільмів, що виходять на екрани починаючи з 2014 року. Готуючись до ролі Кіану Рівз наполегливо тренувався. Через пандемію COVID-19 дата виходу фільму на екрани була перенесена. Водночас показ фільму зараз йде і в українських кінотеатрах. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кіану Рівз зізнався, якого персонажа Marvel він завжди мріяв зіграти.  Також ми розповідали, що Кіану Рівз виступив на захист криптовалюти та засудив компанію Meta.

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