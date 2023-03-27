ТОП-5 фільмів режисера Квентіна Тарантіно

Американський режисер Квентін Тарантіно

27 березня видатному американському режисеру Квентіну Тарантіно виповнилось 60 років. В його фільмографії чимало стрічок, які стали справжніми хітами. Також він виступив в ролі продюсера у десятках відомих кінопроєктах. Його фільми відзначали престижними нагородами. Втім премію "Оскар" у категорії "Найкращий режисер" Квентін поки що так і не отримав.

Новини.LIVE згадає фільми Тарантіно, які стали спадщиною світового кінематографа.

Скажені пси (1992)

Психологічна драма з кримінальним сюжетом — перший повнометражний фільм Квентіна Тарантіно. В ньому режисер започаткував свій фірмовий стиль: яскраві діалоги, нелінійний розвиток сюжету, спритні стрибки назад і вперед у часі, щоб виявляти нові деталі або грані героїв.

Бюджет стрічки був лише півтора мільйона доларів. Багато хто з акторів приходив на зйомки у своїх власних костюмах. І це ніяк не позначилося на результаті — у прокаті фільм окупився та отримав чимало престижних нагород на міжнародних кінофестивалях.

"Грандіозний бюджет не робить фільм хорошим. Я міг би зняти "Скажених псів" і без Гарві Кейтеля всього за 30 тисяч доларів, і при цьому все було б чудово", — розповів в одному з інтерв’ю Тарантіно.

За сюжетом, група бандитів після невдалого пограбування збирається на складі. Хоча їм вдалося викрасти коштовності, двоє загинули й один з них напевне зрадник, що працює на поліцію. Чекаючи свого ватажка, бандити намагаються з'ясувати хто ж їх зрадив.

"Скажені пси" став культовою стрічкою. Журнал Empire назвав його "Найвидатнішим незалежним фільмом усіх часів". А в списку 250 кращих фільмів за версією IMDb стрічка Тарантіно займає 93 сходинку (на 27 березня 2023 року).

Кримінальне чтиво (1994)

Одна з найвідоміших робіт Квентіна Тарантіно. У рейтингу найкращих фільмів усіх часів за версією IMDb вона займає восьму сходинку "Кримінальне чтиво" вважається важливою віхою в історії кінематографа, що дала відчутний імпульс розвитку незалежного американського кіно.

Попри успіх "Скажених псів" Квентіну довелося особисто переконувати багатьох акторів взяти участь у своєму новому проєкті. Наприклад, Ума Турман погодилася зіграти свою культову героїню Мію Воллес лише після того, як Тарантіно кілька разів прочитав їй сценарій телефоном.

При бюджеті лише у вісім мільйонів доларів стрічка забрала у світовому прокаті 214 млн доларів. "Кримінальне чтиво" стало візитівкою Квентіна та відкрило йому двері до найвпливовіших кінопродюсерів Голлівуду.

Завдяки цьому фільму Тарантіно отримав перші номінації на престижні премії "Оскар" та "Золотий глобус". В обох він взяв статуетки в категорії "Найкращий сценарій", втім програв за режисуру.

Вбити Білла (2003-2004)

У двох фільмах, які також принесли чималий світовий бокс-офіс, застосовані всі фірмові фішки Тарантіно: яскраві персонажі, майстерні діалоги та унікальний сценарій.

Ці стрічки містять жорстокі бойові сцени у найкращих традиціях азійського самурайського кіно та фільмів про кунг-фу. Тарантіно взагалі не використовував комп'ютерні спецефекти. Навіть кров розбризкували за допомогою презервативів з бутафорською кров'ю. А за два фільми її пролилося чимало — понад 1700 літрів.

Саундтрек фільму отримав номінацію на "Ґреммі", втім жодної престижної премії стрічка з Умою Турман у головній ролі так і не отримала.

Джанґо вільний (2012)

Вестерн, головні ролі в якому зіграли Джеймі Фокс, Леонардо Ді Капріо та Крістоф Вальц приніс Квентіну Тарантіно другий "Оскар" за сценарій. Втім, він знову програв в номінації "Найкращий режисер".

Тарантіно зняв фільм під враженнями від італійського вестерну "Джанго" 1960-х років від режисера Серджо Корбуччі. Він відомий надмірною жорстокістю і навіть заборонено в деяких країнах. Найбільш вражаюча сцена показує, як ченцю відрізають вухо і змушують його з'їсти.

Фільм "Джанґо вільний" став найуспішнішим комерційним проєктом Тарантіно. У світовому прокаті він зібрав 416 млн доларів.

"Я не намагався робити кіно в дусі "Хатини дядечка Тома" чи "Віднесених вітром". Просто хотів розповісти чудову пригодницьку історію, яку помістив за часів рабовласницького півдня! До речі, "Джанго" зібрав стільки грошей, що тепер я до кінця своїх днів маю намір знімати тільки вестерни", — поділився в одному з інтерв’ю Квентін.

Одного разу в… Голлівуді (2019)

Зібрати на одному знімальному майданчику зірок першого ешелону для Квентіна не проблема. Участь в проєкті взяли оскароносні Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт. Компанію їм склала титулована австралійська акторка Марго Роббі.

Стрічка розповідає історію про телевізійного актора Ріка Долтона 1969 року в Лос-Анджелесі та його дублера Кліффа Бута, і як вони просуваються через мінливу кіноіндустрію. Світова прем'єра стрічки відбулася на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі.

Для фільму не було написано жодного саундтреку. Вся використана музика була створена до 1969 року. У світовому прокаті фільм зібрав 375 млн доларів. Втім, на відміну від попередніх фільмів його бюджет склав неймовірні 100 млн.

Фільм отримав три номінації на "Оскар", але зміг взяти нагороду на премії "Золотий глобус", і знову в категорій "Найкращий сценарій".

Нагадаємо, раніше ми писали, що одіозний американський репер Каньє Вест звинуватив Квентіна Тарантіно у крадіжці його ідеї. Також ми розповідали, що новий фільм з Кіану Рівзом з'явився в кінопрокаті росії: скільки заробив кривавих рублів.