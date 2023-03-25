ТОП-5 фактов о сериале Секс в большом городе

Исполнители главных ролей в сериале "Секс в большом городе"

25 марта исполнительнице главной роли в сериале "Секс в большом городе", а также его продолжении "И просто так", голливудской актрисе Саре Джессике Паркер исполнилось 58 лет. У многих она ассоциируется именно с Кэрри Брэдшоу. За эту роль она получила три премии "Золотой глобус" за актерскую игру и еще одну в качестве продюсера. За семь сезонов у телешоу появились миллионы поклонников по всему миру.

Новини.LIVE расскажет об интересных фактах культового сериала.

Должна была быть другая заставка

Те, кто работают в кино или на телевидении, знают, что много материала не идет в финальную версию проекта. Творческая группа снимает несколько версий не только дублей той или иной сцены, но и заставки. Именно так создатели "Секс в большом городе" поступили с интро.

В первом варианте заставки Сара Джессика Паркер была в голубом платье, а не в белой пачке, которую хорошо знают поклонники сериала. Кстати, ее костюмер сериала Патриция Филд приобрела на барахолке всего за пять долларов.

Хотя сначала Кэрри Брэдшоу вообще должна была гулять улица Нью-Йорка в красном платье. Впоследствии ее заменили на голубое, сняли заставку. Но именно костюмер настояла на том, чтобы режиссер переснял интро в пачке.

Уговоры актрис

Казалось бы, получить роль в сериале — мечта многих знаменитостей. Но британская актриса Ким Кетролл к тому времени уже была звездой. Она играла в телесериале "Коломбо", фильмах "Полицейская академия" и усердно отбирала роли. Так, если бы она знала, какой успех будет у сериала "Секс в большом городе", то долго не думала. Впрочем, она дважды отказывалась от роли Саманты Джонс. Уговорить Ким удалось одному из продюсеров сериала, с которым она в то время встречалась.

Сара Джессика Паркер тоже отказывалась от съемок. Она боялась участвовать в проекте из-за откровенных сцен. Агенту актрисы пришлось долго уговаривать Паркер. Поэтому в отличие от своих коллег по сериалу Сара никогда не являлась обнаженной, потому что в ее контракте был такой пункт. Во всех сексуальных сценах ее героиня была либо в белье, либо этого не показывали.

Мистер Биг — реальный человек

Прототипом любимого главной героини стал бывший бойфренд писательницы Кендес Бушнелл. Она наиболее известна как автор собственной колонки в газете New York Observer, а позже и книги "Секс и город", которая легла в основу популярного телевизионного сериала.

В 1990-х она встречалась с издательским директором Рони Галотти. Он и мистер Биг не совсем похожи — у них были совершенно разные карьеры. Однако они женились трижды. Журнал New York однажды описал Галотти. Он был известен тем, что встречался со многими разными женщинами в течение длительных периодов времени.

Появление знаменитостей в шоу

За семь сезонов в "Секс в большом городе" появилось много знаменитостей. Среди них тогда еще будущий, а сейчас уже бывший президент США Дональд Трамп, актеры Брэдли Купер, Мэттью МакКонахи, Дэвид Духовны, основатель глянца Playboy Хью Хефнер, певец Бон Джови, актрисы Люси Лью, Дженнифер Кулидж, Сара Мишель Геллар, модель Хайди Клум и многие другие.

В сериале могла сняться и дизайнер Виктория Бекхэм, которая в те годы еще выступала в группе Spice Girls. Впрочем, из-за плотного гастрольного графика ей пришлось отказаться.

Автобусный тур

В Нью-Йорке фанаты телесериала могут отправиться по специальному автобусному маршруту с экскурсией по основным местам съемок. Несмотря на то, что шоу завершено, многие до сих пор приезжают в американский мегаполис. Цена стартует от 66 долларов.

Поклонники надеются не только увидеть культовые места, но и лично увидеть актрис. Потому что в Нью-Йорке активно снимают сиквел "И просто так". Правда, Ким Кэтролл на площадке не встретить. После двух полнометражных фильмов о четырех подругах исполнительница роли Саманты отказалась от сотрудничества с бывшими коллегами.

Напомним, ранее мы писали, что героиня сериала "Секс в большом городе", американская актриса Синтия Никсон, обратилась к умершему актеру Вилли Гарсону в его день рождения. Также мы рассказывали, что 66-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтролл в коротком платье засветила ножками на премии глянца GLAMOUR.