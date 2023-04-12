ТОП-8 фильмов о космических приключениях: от покорения Луны до войны с пришельцами

Кадр из фильма "Гравитация" (2013). Фото: Warner Bros. Entertainment Inc.

Каждый год 12 апреля в нашей стране отмечается День работников ракетно-космической отрасли Украины. Праздник также приходится на Международный день космонавтики.

Новини.LIVE расскажет о фильмах, космические приключения в которых полюбили миллионы зрителей по всему миру.

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Пассажиры (2016)

Пять тысяч пассажиров на борту огромного космического корабля летят на планету, которая должна стать их новым домом. Весь экипаж во время полета находится в состоянии искусственного сна. Однако из-за сбоя в системе Джим и Аврора просыпаются на 90 лет раньше срока и не могут вернуться в криокапсулы. Вскоре весь космический корабль оказывается под угрозой уничтожения, исправить ситуацию могут только герои, между которыми начинается романтическая симпатия. Однако эту связь может прервать одна тайна.

Лента "Пробуждение" с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом в главных ролях получила низкие оценки от критиков, однако была тепло воспринята зрителями и даже получила две технические номинации на премию "Оскар".

2001 год: Космическая одиссея (1968)

Культовая научно-фантастическая лента американского режиссера Стэнли Кубрика получила несколько наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и "Оскар" за визуальные эффекты. Фильм совершил революцию по спецэффектам и визуалу.

Сюжет основан на рассказе писателя Артура Кларка, повествующем о космической миссии, отправленной к Юпитеру на поиск монолита. В "Космической одиссеи" есть место размышлениям об опасности искусственного интеллекта, загадках вселенной, роли человека в этом мире, и все это, конечно, на фоне детально проработанных и сделанных вручную декораций космического корабля.

Интерстеллар (2014)

В 2067 году планета Земля стала почти непригодной для жизни из-за постоянных песчаных бурей, а человечество оказалось на грани вымирания. После одной из таких бурь бывший пилот NASA Джозеф Купер находит в спальне дочери узоры из пыли, являющиеся координатами секретной базы NASA. Там Купер узнает о миссии по поиску и колонизации пригодных для жизни планет. Купер становится пилотом космического корабля "Эндюранс", улетающего с Земли с миссией найти возможность спасти человечество.

"Интерстеллар" Кристофера Нолана стал номинантом на множество премий, включая "Оскар", BAFTA и "Сатурн". Главные роли исполнили суперзвезды Мэттью МакКонахи, Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй.

Гравитация (2013)

В результате катастрофы на космическом корабле из-за столкновения с орбитальным мусором все члены экипажа, кроме двух астронавтов, оказываются мертвыми. Героям придется найти способ вернуться на Землю, потому что их челнок поврежден. История о борьбе за жизнь в открытом космосе, когда вокруг только отчаяние, одиночество и тишина.

Это напряженная картина с неожиданным сюжетным поворотом и яркой актерской работой американской актрисы Сандры Буллок. Фильм режиссера Альфонсо Куарона завоевал семь статуэток "Оскар", включая большинство технических наград. Режиссер Джеймс Кэмерон назвал "Гравитацию" лучшей картиной о космосе в истории.

Месяц 2112 (2009)

Научно-фантастический фильм с Сэмом Рокуэллом в главной роли. Лента рассказывает об астронавте Сэме Белле, чья трехлетняя вахта на лунной станции должна закончиться через две недели. Чем ближе дата отправления на Землю, тем сильнее у главного героя проявляется психическая неустойчивость. Доходит до того, что Сэм встречает своего двойника и начинает сомневаться в своей идентичности.

"Луна 2112", изначально мастерски скрывающаяся за темой губительного влияния одиночества, ловко удивляет зрителя сюжетными поворотами и задает вопрос об этичности научных исследований и их последствиях.

Марсианин (2015)

Фильм режиссера Ридли Скотта по мотивам одноименной книги Энди Вейера рассказывает об астронавте Марке Уотни, который являлся членом исследовательской экспедиции на Марсе. Из-за развернувшейся на планете песчаной бури группа исследователей вынуждена покинуть Марс, однако Марку не удается попасть на корабль, и он остается на опытной базе в одиночестве. Герой должен адаптироваться к новым условиям, чтобы продержаться, пока его не спасут.

Главные роли в многомиллионном фильме сыграли кинозвезды мирового кинематографа, а именно Мэтт Дэймон, Джессика Честейн, Чиветел Эджиофор, Кейт Мара и другие.

Чужой (1979)

Считается одним из лучших космических хорроров. Лента режиссера Ридли Скотта была отмечена наградами BAFTA и "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. Сюжет повествует о команде космического корабля "Ностромо", которая по пути к Земле получает неизвестный сигнал с одной планеты. На ней астронавты сталкиваются с неизвестной формой жизни, попадающей на корабль и вскоре вступающей в противостояние с командой "Ностромо".

Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда (1977)

Первая часть культовой саги Джорджа Лукаса навсегда вписала свое имя в историю мирового кинематографа. История становления Люка Скайвокера, под надзором друидов R2-D2 и C-3PO, а также опытного джедая Оби-Вана, должна стать надеждой повстанцев в неравной битве с Дартом Вейдером и силами Галактической Империи. Вместе с контрабандистом Ханом Соло героям предстоит уничтожить "Звезду Смерти" — секретное оружие Империи, способное взрывать целые планеты.

Напомним, ранее мы писали, что американский миллиардер Илон Маск рассказал, когда состоится первый орбитальный запуск его мегаракеты Starship. Также мы рассказывали, что новый фильм о персонаже видеоигр Супер Марио установил мировой рекорд.