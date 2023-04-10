Новий фільм про персонажа відеоігор Супер Маріо встановив світовий рекорд

Головні герої американського мультфільму "Брати Супер Маріо в кіно". Фото: Nintendo and Universal Studios

Минулого тижня у світовий та, зокрема, український кінопрокат вийшов комп'ютерно-анімаційний пригодницький фентезійний комедійний фільм "Брати Супер Маріо в кіно", створений студією Illumination спільно з Nintendo.

Анімаційній стрічці вдалося встановити новий світовий рекорд, повідомляє видання Deadline.

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За перші вихідні у прокаті мультфільм "Брати Супер Маріо в кіно" зібрав 378 мільйонів доларів. Такий старт став найуспішнішим у світовій історії серед анімаційних фільмів. Новий мультфільм випередив "Крижане серце 2", "Міньйони" та "Гидкий я", які раніше встановлювали рекорди. Фільм вийшов у прокат в понад 70 країнах світу, де також побив локальні рекорди прокату. Найбільші показники бокс-офісу фільм "Брати Супер Маріо в кіно" показав у США, Мексиці, Китаї та Німеччині.

В Україні прем'єра фільму відбулася 5 квітня паралельно зі світовим прокатом. Враховуючи, що виробничий бюджет становив близько 100 мільйонів доларів, фільм уже окупився.

Головного героя Маріо озвучив зірка франшиз Кріс Пратт ("Вартові Галактики" та "Світ Юрського періоду"), а принцесу Піч — Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви"). В українському дубляжі глядачі почують голоси телеведучого Володимира Остапчука та акторки Антоніни Хижняк ("Спіймати Кайдаша").

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Венздей" від стрімінгової платформи Netflix, акторка Дженна Ортега допомогла фільму жахів "Крик 6" встановити рекорд. Також ми розповідали, що вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" від Disney з темношкірою акторкою в головній ролі.