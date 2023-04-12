ТОП-8 фільмів про космічні пригоди: від підкорення Місяця до війни з прибульцями

Кадр з фільму "Гравітація" (2013). Фото: Warner Bros. Entertainment Inc.

Щороку 12 квітня в нашій країні відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України. Свято припадає також на Міжнародний день космонавтики.

Новини.LIVE розкаже про фільми, космічні пригоди в яких полюбили мільйони глядачів по усьому світові.

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Пробудження (2016)

П’ять тисяч пасажирів на борту величезного космічного корабля летять до планети, яка має стати їх новим будинком. Весь екіпаж протягом польоту перебуває у стані штучного сну. Однак через збій у системі Джим та Аврора прокидаються на 90 років раніше терміну і не можуть повернутися до кріокапсул. Незабаром весь космічний корабель опиняється під загрозою знищення, виправити ситуацію можуть лише герої, між якими починається романтична симпатія. Однак цей зв'язок може перервати одна таємниця.

Стрічка "Пробудження" з Дженніфер Лоуренс та Крісом Праттом у головних ролях отримала низькі оцінки від критиків, проте була тепло сприйнята глядачами та навіть отримали дві технічні номінації на премію "Оскар".

2001 рік: Космічна одіссея (1968)

Культова науково-фантастична стрічка американського режисера Стенлі Кубрика отримав декілька нагород Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) та "Оскар" за візуальні ефекти. Фільм здійснив революцію щодо спецефектів і візуалу.

Сюжет заснований на оповіданні письменника Артура Кларка, який розповідає про космічну місію, відправлену до Юпітера на пошук моноліту. У "Космічній одіссеї" є місце роздумам про небезпеку штучного інтелекту, загадки всесвіту, роль людини в цьому світі, і все це, звичайно, на тлі детально опрацьованих і зроблених вручну декорацій космічного корабля.

Інтерстелар (2014)

2067 року планета Земля стала майже непридатною для життя через постійні піщані бурі, а людство опинилося на межі вимирання. Після однієї з таких бур колишній пілот NASA Джозеф Купер знаходить у спальні дочки візерунки з пилу, які є координатами секретної бази NASA. Там Купер дізнається про місію з пошуку і колонізації придатних для життя планет. Купер стає пілотом космічного корабля "Ендюранс", який відлітає із Землі з місією знайти можливість врятувати людство.

"Інтерстеллар" Крістофера Нолана став номінантом на безліч премій, включаючи "Оскар", BAFTA та "Сатурн". Головні ролі виконали суперзірки Меттью МакКонахі, Джессіка Честейн та Енн Гетевей.

Гравітація (2013)

Внаслідок катастрофи на космічному кораблі через зіткнення з орбітальним сміттям усі члени екіпажу, окрім двох астронавтів, виявляються мертвими. Героям доведеться знайти спосіб повернутися на Землю, тому що їх човник пошкоджений. Історія про боротьбу за життя у відкритому космосі, коли довкола тільки відчай, самотність і тиша.

Це напружена картина з несподіваним сюжетним поворотом та яскравою акторською роботою американської акторки Сандри Буллок. Фільм режисера Альфонсо Куарона завоював сім статуеток "Оскар", включаючи більшість технічних нагород. Режисер Джеймс Кемерон назвав "Гравітацію" найкращою картиною про космос в історії.

Місяць 2112 (2009)

Науково-фантастичний фільм із Семом Рокуеллом у головній ролі. Стрічка розповідає про астронавта Сема Белла, чия трирічна вахта на місячній станції має закінчитися за два тижні. Чим ближче дата відправлення на Землю, тим сильніше у головного героя проявляється психічна нестійкість. Доходить до того, що Сем зустрічає свого двійника і починає сумніватися у своїй ідентичності.

"Місяць 2112", який спочатку майстерно ховається за темою згубного впливу самотності, спритно дивує глядача сюжетними поворотами та ставить питання про етичність наукових досліджень та їх наслідки.

Марсіянин (2015)

Фільм режисера Рідлі Скотта за мотивами однойменної книги Енді Вейєра розповідає про астронавта Марка Уотні, який був членом дослідницької експедиції на Марсі. Через піщану бурю, що розгорнулася на планеті, група дослідників змушена залишити Марс, проте Марку не вдається потрапити на корабель, і він залишається на дослідній базі на самоті. Герой має адаптуватися до нових умов, щоб протриматися доти, доки його не врятують.

Головні ролі у багатомільйонному фільмі зіграли кінозірки світового кінематографа, а саме Метт Деймон, Джессіка Честейн, Чиветел Еджіофор, Кейт Мара та інші.

Чужий (1979)

Вважається одним із найкращих космічних хорорів. Стрічка режисера Рідлі Скотта була відзначена нагородами BAFTA та "Оскар" за найкращі візуальні ефекти. Сюжет оповідає про команду космічного корабля "Ностромо", яка на шляху до Землі отримує невідомий сигнал з однієї планети. На ній астронавти стикаються з невідомою формою життя, яка потрапляє на корабель і незабаром вступає в протистояння з командою "Ностромо".

Зоряні війни: Епізод IV — Нова надія (1977)

Перша частина культової саги Джорджа Лукаса назавжди вписала своє ім'я в історію світового кінематографа. Історія становлення Люка Скайвокера, який під наглядом друїдів R2-D2 та C-3PO, а також досвідченого джедая Обі-Вана має стати надією повстанців у нерівній битві з Дартом Вейдером та силами Галактичної Імперії. Разом із контрабандистом Ханом Соло героям належить знищити "Зірку Смерті" — секретну зброю Імперії, здатну підривати цілі планети.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський мільярдер Ілон Маск розповів, коли відбудеться перший орбітальний запуск його мегаракети Starship. Також ми розповідали, що новий фільм про персонажа відеоігор Супер Маріо встановив світовий рекорд.