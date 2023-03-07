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Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

7 марта 2023 19:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Топ-пародий Юрия Великого из Квартала 95
Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в одной из пародий
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий радует украинцев пародиями на тех, кто поддерживает кровавую политику кремля. Телезвезда уже не раз высмеивал и диктаторов путина и лукашенко. Великий мгновенно реагирует на резонансные новости. На его YouTube канале видео появляются еженедельно.

Новини.LIVE расскажет о самых популярных пародиях актера, которые он снял за год полномасштабной войны.

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Пародия на русскую "туристку"

Это видео стало самым популярным на YouTube канале Юрия Великого. Оно набрал 3 млн 700 тысяч просмотров и почти 19 тысяч комментариев. В нем актер спародировал россиянку, которая жаловалась в машине, что не желает уезжать из оккупированного Крыма, где в Алуште так хорошо устроилась и жила как "в своем доме".

"Мы с мужем коренные крымчане, живем здесь с 2014 года. Едва нашли в Алуште квартиру, там жили крымско-татарские пенсионеры. Мы же чисто по-человечески настучали на них в ФСБ, их куда-то забрали и вывезли. А мы опять же, чисто по-человечески начали за квартирой ухаживать, даже документы на себя переоформили, по-человечески", — обыграл бегство россиянки Великий.

Пародия на путиниста Кучеру и Дудя

Юрий Великий показал собственную версию интервью пропагандиста, российского шоумена Оскара Кучеры, которое он дал "иноагенту" Юрию Дудю. Видео набрало 3 млн 660 тысяч просмотров и более 16 тысяч комментариев.

Актер студии "Квартал 95" рассказал, что прежде чем снять пародию, трижды просматривалось одиозное интервью. Первый раз — для всеобщего развития, второй раз — изучая Кучеру, третий — присматривался к Дудя. На это у Юрия Великого ушло почти четыре дня.

"Наверное, все уже видели (или хотя бы слышали) о самом крутом интервью, которое Юрий Дудь взял у Оскара Кучера. Не буду писать свои ощущения от увиденного, они совпадают с большинством адекватной аудитории. Скажу только, что Дудь — красавец", — резюмировал актер "Квартал 95".

Путинист приехал на съемку в футболке "Раневская" известного украинского бренда одежды Benya & Zubrik, основанного в 2015 году двумя одесситами.

Интервью с матерью оккупантов

В прошлом году в соцсетях завирусилось видео матери российских оккупантов, провожавшей на войну в Украину двух сыновей. Юрий Великий обыграл и эту ситуацию. В итоге — не прогадал. Пародия на женщину занимает третье место на его YouTube канале (3 млн 15 тысяч просмотров).

"Чего ждете от спецоперации?", — спрашивает по сюжету журналист в кадре у счастливой матери террористов. "Две лады жду", — отвечает женщина. "А если с ними там что-то случится, что делать будете?", — продолжает журналист. "Новых буду рожать! Наша фамилия Ивановы. Будут у Ивановых два новых Иванова", — в стиле многих российских матерей ответила пародийная женщина.

Также, более двух миллионов просмотров за год полномасштабной войны набрали видео о допросе предателя Виктора Медведчука, общение оккупантов с родственниками и пародия на одиозного украинского нардепа Николая Тищенко, отправившегося в турне по азиатским странам.

Напомним, ранее мы рассказывали, что звезда студии "Квартал 95" высмеял пенсионеров над "отрядами путина", которые возмутились на президента США Джо Байдена. Очередным хитом Юрия Великого стало креативное высмеивание конфликта между финансистом "Вагнера" Евгением Пригожиным и экс-ватажком боевиков Игорем Гиркиным.

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